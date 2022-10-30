Домашние куриные котлеты – это настоящее удовольствие. Они рыхлые, сочные, с хрустящей корочкой. Такие котлеты станут отличным дополнением к любому гарниру: макаронам, картофелю, гречихе или рису. Также будет отлично смаковать свежий овощной салат или квашенина.

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Рецепт куриных котлет

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Куриный фарш смешайте с половиной сливок и яйцом. Лук перебиваем блендером и добавляем в фарш, затем специи. Следом добавляем сухари и тщательно перемешиваем.
  • Даем постоять массе 15 минут, чтобы все ингредиенты смешались.


Куриные котлеты в сливках / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Котлеты выложите на сковороду ложкой. Жарю их до румяной корочки, складываем в форму для запекания. Добавляем оставшиеся сливки, чеснок, травы.
  • Накрываем все фольгой и запекаем примерно 20 минут при 180 градусах.

Приятного тебе аппетита!