Домашні курячі котлети – це справжнє задоволення. Вони пухкі, соковиті, з хрумкою скоринкою. Такі котлети стануть відмінним доповненням до будь-якого гарніру: макаронів, картоплі, гречки чи рису. Також відмінно смакуватиме свіжий овочевий салат чи квашенина.
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Рецепт курячих котлет
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Курячий фарш змішайте з половиною вершків та яйцем. Цибулю перебиваємо блендером і додаємо до фаршу, потім спеції. Слідом додаємо сухарі і ретельно перемішуємо.
- Даємо постояти масі 15 хвилин, щоб всі інгредієнти змішалися.
Курячі котлети у вершках / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Котлети викладіть на сковорідку ложкою. Смажу їх до рум'яної скоринки, складаємо у форму для запікання. Додаємо решту вершків, часник, трави.
- Накриваємо все фольгою і запікаємо приблизно 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!