Более нижних вы не пробовали: рецепт куриных котлет
30 октября 2022 , 12:47Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Что может быть вкуснее домашних котлет с картошкой или гречкой? По этому рецепту ваши котлеты из курятины будут самыми нежными, сочными и ароматными.
Домашние куриные котлеты – это настоящее удовольствие. Они рыхлые, сочные, с хрустящей корочкой. Такие котлеты станут отличным дополнением к любому гарниру: макаронам, картофелю, гречихе или рису. Также будет отлично смаковать свежий овощной салат или квашенина.
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Рецепт куриных котлет
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 700 граммов куриного фарша;
– 170 граммов жирных сливок;
– 1 репчатый лук;
– 1 куриное яйцо;
– 50 грамм панировочных сухарей;
– соль;
– черный молотый перец;
– любимые специи;
– чеснок.
Приготовление:
- Куриный фарш смешайте с половиной сливок и яйцом. Лук перебиваем блендером и добавляем в фарш, затем специи. Следом добавляем сухари и тщательно перемешиваем.
- Даем постоять массе 15 минут, чтобы все ингредиенты смешались.
Куриные котлеты в сливках / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Котлеты выложите на сковороду ложкой. Жарю их до румяной корочки, складываем в форму для запекания. Добавляем оставшиеся сливки, чеснок, травы.
- Накрываем все фольгой и запекаем примерно 20 минут при 180 градусах.
Приятного тебе аппетита!