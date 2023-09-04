Рецепт из любой части курицы: готовим закуску на шпажках

4 сентября 2023, 11:58
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Вадим Пава Бжезинский

Мы нашли универсальный рецепт курятины на шпажках, который можно готовить из любой части птицы: мяса голеней или бедра, филе. Вкус будет непревзойденным всегда.

Это без преувеличения всесезонный рецепт, который предложил украинский повар и ресторатор Вадим "Пава" Бжезинский. Для этого блюда отлично подойдет филе, срезанное со окорочков и голеней мясо птицы. Маринад готовится из простых ингредиентов, при этом блюдо получается сочным и мягким, даже когда остынет.

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Особые нотки блюду предоставят специи, апельсин и немного чеснока. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом блюда.

Рецепт куриных шашлыков на шпажках

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе, или филе бедра;
– половина чайной ложки копченой паприки;
– 1/3 чайной ложки острого перца;
– 2 – 3 веточки тимьяна;
– 2 зубчика чеснока;
– цедра и сок одного апельсина;
– 1 ложка масла;
– 3 ложки соевого соуса;
– 1 ложка сахара;
– 25 граммов сливочного масла;
– соль.

Приготовление:

  • С апельсина снимаем цедру, выжимаем сок. Смешиваем все ингредиенты маринада.
  • Нарезаем курочку кусками и маринуем 30 минут.
  • Нанизываем все на шпажки.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем куриные шашлыки 20 – 25 минут.
  • Далее смазываем сливочным маслом, посыпаем измельченным зеленым луком и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак