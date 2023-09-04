Це без перебільшення всесезонний рецепт страви, який запропонував український кухар та ресторатор Вадим "Пава" Бжезинський. Для цієї страви відмінно підійде філе, зрізане зі стегенець і гомілок м'ясо птиці. Маринад готується з простих інгредієнтів, при цьому страва виходить соковитою та м’якою, навіть коли охолоне.
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Особливих ноток страві нададуть спеції, апельсин та трішки часнику. Спробуйте і ви будете приємно здивовані смаком страви.
Рецепт курячих шашликів на шпажках
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- З апельсина знімаємо цедру, вичавлюємо сік. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
- Нарізаємо курочку шматками та маринуємо 30 хвилин.
- Нанизуємо все на шпажки.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо курячі шашлики 20 – 25 хвилин.
- Далі змащуємо вершковим маслом, посипаємо подрібненою зеленою цибулею і подаємо до столу.
Смачного!