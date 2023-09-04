Це без перебільшення всесезонний рецепт страви, який запропонував український кухар та ресторатор Вадим "Пава" Бжезинський. Для цієї страви відмінно підійде філе, зрізане зі стегенець і гомілок м'ясо птиці. Маринад готується з простих інгредієнтів, при цьому страва виходить соковитою та м’якою, навіть коли охолоне.

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Особливих ноток страві нададуть спеції, апельсин та трішки часнику. Спробуйте і ви будете приємно здивовані смаком страви.

Рецепт курячих шашликів на шпажках

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе, або філе стегна;

– половина чайної ложки копченої паприки;

– 1/3 чайної ложки гострого перцю;

– 2 – 3 гілочки чебрецю;

– 2 зубчики часнику;

– цедра та сік одного апельсина;

– 1 ложка олії;

– 3 ложки соєвого соусу;

– 1 ложка цукру;

– 25 грамів вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

З апельсина знімаємо цедру, вичавлюємо сік. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.

Нарізаємо курочку шматками та маринуємо 30 хвилин.

Нанизуємо все на шпажки.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо курячі шашлики 20 – 25 хвилин.

Далі змащуємо вершковим маслом, посипаємо подрібненою зеленою цибулею і подаємо до столу.

Смачного!

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