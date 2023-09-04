Це без перебільшення всесезонний рецепт страви, який запропонував український кухар та ресторатор Вадим "Пава" Бжезинський. Для цієї страви відмінно підійде філе, зрізане зі стегенець і гомілок м'ясо птиці. Маринад готується з простих інгредієнтів, при цьому страва виходить соковитою та м’якою, навіть коли охолоне.

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Особливих ноток страві нададуть спеції, апельсин та трішки часнику. Спробуйте і ви будете приємно здивовані смаком страви.

Рецепт курячих шашликів на шпажках

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • З апельсина знімаємо цедру, вичавлюємо сік. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду.
  • Нарізаємо курочку шматками та маринуємо 30 хвилин.
  • Нанизуємо все на шпажки.
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо курячі шашлики 20 – 25 хвилин.
  • Далі змащуємо вершковим маслом, посипаємо подрібненою зеленою цибулею і подаємо до столу.

Смачного!