24 канал подготовил рецепт приготовления каши кус кус, которая не только станет отличным гарниром к любому блюду, но и сэкономит время на кухне.
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Кус кус – это идеальный гарнир, который выручает когда нет времени, а нужно быстро перекусить. Принцип приготовления этой каши прост: запариваете под крышкой и подаете к столу. Вкус каши приятный, а консистенция рассыпчатая.
Рецепт приготовления каши
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Доводим воду до кипения. Также запаривать кус кус можно на овощном или мясном бульоне, даже на молоке. Кус кус запаривают кипятком в соотношении 1:1 в кастрюле с крышкой.
- После того как зальете кускус кипятком, посолите и поперчите его по вкусу, перемешайте вилкой и накройте крышкой на 5-7 минут. Дольше готовить кашу не нужно, ведь она может слипнуться и испортится ее консистенция.
- Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов.
- В конце добавьте сливочное масло и подавайте на стол.
Приятного аппетита!