24 канал подготовил рецепт приготовления каши кус кус, которая не только станет отличным гарниром к любому блюду, но и сэкономит время на кухне.

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Кус кус – это идеальный гарнир, который выручает когда нет времени, а нужно быстро перекусить. Принцип приготовления этой каши прост: запариваете под крышкой и подаете к столу. Вкус каши приятный, а консистенция рассыпчатая.

Рецепт приготовления каши

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан кус куса;

– 1 стакан кипятка или бульона;

– соль;

– черный молотый перец;

- сливочное масло.

Приготовление:

Доводим воду до кипения. Также запаривать кус кус можно на овощном или мясном бульоне, даже на молоке. Кус кус запаривают кипятком в соотношении 1:1 в кастрюле с крышкой.

После того как зальете кускус кипятком, посолите и поперчите его по вкусу, перемешайте вилкой и накройте крышкой на 5-7 минут. Дольше готовить кашу не нужно, ведь она может слипнуться и испортится ее консистенция.

Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов.

В конце добавьте сливочное масло и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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