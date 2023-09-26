Макароны всегда были доступным и бюджетным вариантом скорого обеда или ужина. Их можно подавать с творогом, овощами, мясом или рыбой. Из макарон готовят как сладкие, так и острые запеканки.

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Мы предлагаем попробовать приготовить их с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев.

Рецепт макарон с томатным соусом

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты для соуса:

– 3 болгарских перца;

– 2 больших томата или черри вместо них;

– 2 головки чеснока;

– средней остроты перчик;

– масло и ароматные травы, соль;

– 50 – 70 граммов сливок.

Приготовление:

Разрезаем сладкие перцы пополам и удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Туда же целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, добавляем острый перчик и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом.

Запекаем овощи под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет. Накрываем пищевой пленкой и даем остыть.

Сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Все собираем в блендере, даже образовавшийся сок пока овощи запекались, потому что он очень ароматный.

Перебиваем все в однородную смесь.

На сковороде обжариваем 100 граммов бекона, выливаем туда же овощной соус, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано. Вливаем сливки. Соус готов!

Для макарон отвариваем их в кипящей подсоленной воде до готовности. Сцеживаем воду.

Переводим их в сковороду с соусом, добавляю еще немного воды, чтобы был даже немножко редкий соус, ведь изделия быстро впитывают влагу.

Натираем сыр и перемешиваем все. Очень вкусно добавить порванные листики базилика и немного сверху душистого масла.

Приятного аппетита!

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