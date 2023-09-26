Макароны всегда были доступным и бюджетным вариантом скорого обеда или ужина. Их можно подавать с творогом, овощами, мясом или рыбой. Из макарон готовят как сладкие, так и острые запеканки.
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Мы предлагаем попробовать приготовить их с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев.
Рецепт макарон с томатным соусом
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разрезаем сладкие перцы пополам и удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Туда же целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, добавляем острый перчик и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом.
- Запекаем овощи под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет. Накрываем пищевой пленкой и даем остыть.
- Сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Все собираем в блендере, даже образовавшийся сок пока овощи запекались, потому что он очень ароматный.
- Перебиваем все в однородную смесь.
- На сковороде обжариваем 100 граммов бекона, выливаем туда же овощной соус, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано. Вливаем сливки. Соус готов!
- Для макарон отвариваем их в кипящей подсоленной воде до готовности. Сцеживаем воду.
- Переводим их в сковороду с соусом, добавляю еще немного воды, чтобы был даже немножко редкий соус, ведь изделия быстро впитывают влагу.
- Натираем сыр и перемешиваем все. Очень вкусно добавить порванные листики базилика и немного сверху душистого масла.
Приятного аппетита!