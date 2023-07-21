Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром
21 июля 2023, 14:37Читати новину українською
Источник:Анастасия
Существует много видов жареных закусок, внешне похожих на чебуреки, но процесс приготовления их значительно отличается. У нас есть рецепт кутабов, которые жарят на сковороде, но без большого количества растительного масла.
Кутабы – традиционное блюдо азербайджанской кухни. Их готовят с разными начинками: от сыра до мяса или грибов.
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Они очень похожи на известные нам чебуреки или янтики, но жарят их в небольшом количестве масла или вообще на сухой сковородке.
Кутабы с сыром и зеленью
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 8 – 10 штук
– 380 граммов муки;
– 220 граммов кипятка;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 30 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 100 граммов микса свежей зелени;
– 250 граммов сыра по выбору (моцарелла, брынза, кисломолочный).
Приготовление:
- Просеиваем муку, чтобы избавиться от комочков. В муку добавляем соль, масло и кипяток.
- Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками около 10 минут.
- Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет на 30 минут.
- Для творожной начинки мелко нарезаем зелень, сыр натираем на терке. Все перемешиваем.
- Тесто разделяем на 8 – 10 равных кусочков.
- Из каждого кусочка формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой, чтобы не вырвался.
- Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку не доходя до краев.
- Накрываем другой половиной теста и защипываем края.
- Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем угол по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста, то прожариваем еще несколько минут с обеих сторон.
- Перекладываем углы на тарелку, смазываем сливочным маслом, пока теплые и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить грузинский чкмерули с чесноком по нашему рецепту.