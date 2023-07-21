Кутаби – традиційна страва азербайджанської кухні. Їх готують з різними начинками: від сиру до м'яса чи грибів.

Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами

Вони дуже схожу на відомі нам чебуреки чи янтики, але смажать їх у невеликій кількості олії, або й взагалі на сухій сковорідці.

Кутаби з сиром та зеленню

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 380 грамів борошна;

– 220 грамів окропу;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки олії;

– 30 грамів вершкового масла.

Для начинки:

– 100 грамів міксу свіжої зелені;

– 250 грамів сиру на вибір (моцарела, бринза, кисломолочний).

Приготування:

Просіюємо борошно, аби позбутися грудочок. У борошно додаємо сіль, олію та окріп.

Вимішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками близько 10 хвилин.

Загортаємо тісто у харчову плівку, або пакет на 30 хвилин.

Для сирної начинки дрібно нарізаємо зелень, сир натираємо на тертці. Все перемішуємо.

Тісто розділяємо на 8 – 10 рівних шматочків.

З кожного шматочка формуємо у кульку та накриваємо харчовою плівкою, щоб не звітрився.

Кульку дуже тоненько розкатуємо у формі кола, та на одну половину викладаємо начинку не доходячи до країв.

Накриваємо іншою половиною тіста, та защипуємо краї.

Сковорідку ставимо на середній вогонь, розігріваємо та кладемо кутаб по кілька хвилин з обох сторін. Якщо залишилися шматочки непропеченого тіста, то просмажуємо ще по кілька хвилин з обох боків.

Перекладаємо кутаби на тарілку, змащуємо вершковим маслом, поки теплі та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати грузинський чкмерулі з часником за нашим рецептом.