Универсальный рассол как из бочки: рецепт квашеных огурцов

В чем секрет хрустящих огурцов – особый рассол. Только натуральные ингредиенты, которые есть в каждой кухне.

Для того, чтобы приготовить идеальные квашеные овощи нужно только – огурцы, укроп, соль, чеснок и хрен. Отличным дополнением станут листья смородины.

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Маринованные огурцы

Время: 1 час

1 час Порций: 4

– огурцы (не очень большие);– чеснок;– укроп (лучше со стеблем);– свежий хрен;– по желанию – листья черной смородины или вишни;– соль для консервов (каменная).

Приготовление:

Огурцы помойте, вертикально и плотно разложите в банки (пастеризованные). Почистите чеснок и хрен. В каждую литровую банку положите: 2 – 3 зубчика чеснока, кусочек хрена, веточку укропа с черешком и 2 листочка черной смородины или вишни. Приготовьте маринад (на 1 литровую банку нужно примерно 0,5 литра маринада): вскипятите воду в количестве, которое соответствует количеству банок. Посолите консервацию из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Подготовленные банки залейте кипятком и сразу закройте. Огурцы должны быть полностью погружены в рассол. Следите, чтобы верхний край банки и крышка были сухими, когда закрываете. Горячие банки накройте одеялом примерно на 12 часов, чтобы хорошо сохраниться. Затем банки поставьте в подвал (или темное прохладное место).

Возьмите на заметку: какую консервацию следует сделать в