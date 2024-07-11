Для того, чтобы приготовить идеальные квашеные овощи нужно только – огурцы, укроп, соль, чеснок и хрен. Отличным дополнением станут листья смородины.

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Маринованные огурцы

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Огурцы помойте, вертикально и плотно разложите в банки (пастеризованные).
  2. Почистите чеснок и хрен.
  3. В каждую литровую банку положите: 2 – 3 зубчика чеснока, кусочек хрена, веточку укропа с черешком и 2 листочка черной смородины или вишни.
  4. Приготовьте маринад (на 1 литровую банку нужно примерно 0,5 литра маринада): вскипятите воду в количестве, которое соответствует количеству банок.
  5. Посолите консервацию из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды.
  6. Подготовленные банки залейте кипятком и сразу закройте.
  7. Огурцы должны быть полностью погружены в рассол.
  8. Следите, чтобы верхний край банки и крышка были сухими, когда закрываете.
  9. Горячие банки накройте одеялом примерно на 12 часов, чтобы хорошо сохраниться.
  10. Затем банки поставьте в подвал (или темное прохладное место).