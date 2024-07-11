Для того, щоб приготувати ідеальні квашені овочі потрібно тільки – огірки, кріп, сіль, часник та хрін. Чудовим доповненням стане листя смородини.
До теми Не просто перепис, а хіт сезону: відеорецепт огірків по-фінськи
Мариновані огірки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Огірки помийте, вертикально і щільно розкладіть в банки (пастеризовані).
- Почистіть часник і хрін.
- У кожну літрову банку покладіть: 2 – 3 зубчики часнику, шматочок хрону, гілочку кропу з черешком і 2 листочки чорної смородини або вишні.
- Приготуйте маринад (на 1 літрову банку потрібно приблизно 0,5 літра маринаду): закип’ятіть воду в кількості, яка відповідає кількості банок.
- Посоліть консервацію з розрахунку 1 столова ложка солі на 1 літр води.
- Підготовлені банки залийте окропом і відразу закрийте.
- Огірки повинні бути повністю занурені в розсіл.
- Слідкуйте, щоб верхній край банки та кришка були сухими, коли закриваєте.
- Гарячі банки накрийте ковдрою приблизно на 12 годин, щоб добре зберегтися.
- Потім банки поставте в підвал (або темне прохолодне місце).