Для того, щоб приготувати ідеальні квашені овочі потрібно тільки – огірки, кріп, сіль, часник та хрін. Чудовим доповненням стане листя смородини.

До теми Не просто перепис, а хіт сезону: відеорецепт огірків по-фінськи

Мариновані огірки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Огірки помийте, вертикально і щільно розкладіть в банки (пастеризовані).
  2. Почистіть часник і хрін.
  3. У кожну літрову банку покладіть: 2 – 3 зубчики часнику, шматочок хрону, гілочку кропу з черешком і 2 листочки чорної смородини або вишні.
  4. Приготуйте маринад (на 1 літрову банку потрібно приблизно 0,5 літра маринаду): закип’ятіть воду в кількості, яка відповідає кількості банок.
  5. Посоліть консервацію з розрахунку 1 столова ложка солі на 1 літр води.
  6. Підготовлені банки залийте окропом і відразу закрийте.
  7. Огірки повинні бути повністю занурені в розсіл.
  8. Слідкуйте, щоб верхній край банки та кришка були сухими, коли закриваєте.
  9. Гарячі банки накрийте ковдрою приблизно на 12 годин, щоб добре зберегтися.
  10. Потім банки поставте в підвал (або темне прохолодне місце).