Готовим с Эктором: рецепт лазаньи с грибами и индейкой
17 января 2023, 10:40Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Чтобы сытно и вкусно поесть, обязательно попробуйте лазанью. Но не классическую (болоньезе), а с грибами и индейкой.
Все помнят любимую еду кота Гарфилда из одноименного мультфильма? Да, это лазанья! Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусной и сытной лазаньи с грибами и индейкой.
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А чтобы тесто не прижигалось и не прилипало к форме, шеф-повар рассказал несколько лайфхаков, которые помогут во время приготовления блюда.
Рецепт лазаньи с грибами и индейкой
- Время: 65 минут
- Порции: 2
– 1 килограмм грибов (вешенок и шампиньонов);
– зубчик чеснока;
– несколько веточек тимьяна;
– соль.
Для фарша:
– 500 граммов фарша из индейки;
– черный молотый перец;
– несколько веточек тимьяна;
– соль.
Для соуса:
– 30 граммов сливочного соуса;
– 60 граммов муки
– 200 миллилитров молока.
Дополнительно:
– листы для лазаньи;
– 100 граммов сыра гауда или моцареллы.
Приготовление:
- Нарезаем грибы мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до готовности. Добавляем выжатый зубчик чеснока, специи.
- В отдельной сковороде обжариваем индюшиный фарш со специями до готовности.
- В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем муку и быстро перемешиваем. Вливаем теплое молоко и завариваем однородный соус Бешамель. Сдабриваем его специями. По желанию можно добавить мускатный орех.
- Предварительно отвариваем готовые листы для лазаньи в кипящей подсоленной воде.
- Выкладываем их в жаростойкую форму покрытую пергаментом, или смазанную сливочным маслом, слоями чередуя их: листья лазаньи, грибная начинка, мясная начинка, соус Бешамель.
- Последний слой смазываем только соусом и посыпаем натертым сыром.
- Запекаем лазанью в духовке при 180 градусах 30 – 45 минут.
Приятного тебе аппетита!
Совет от Эктора Хименеса-Браво
- Чтобы облегчить работу, используйте как магазинное, так и собственноручно замешанное тесто. Чтобы процесс приготовления был еще быстрее, приобретите готовые листы для лазаньи.