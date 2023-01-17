Всі пам’ятають улюблену їжу кота Гарфілда з однойменного мультфільму? Так, це лазанья! Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної лазаньї з грибами та індичкою.

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А щоб тісто не припікалось та не прилипало до форми шеф-кухар розповів кілька лайфхаків, які допоможуть під час приготування страви.

Рецепт лазаньї з грибами та індичкою

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для грибів:

– 1 кілограм грибів (глив та печериць);

– зубчик часнику;

– кілька гілочок чебрецю;

– сіль.

Для фаршу:

– 500 грамів фаршу з індички;

– чорний мелений перець;

– кілька гілочок чебрецю;

– сіль.

Для соусу:

– 30 грамів вершкового соусу;

– 60 грамів борошна

– 200 мілілітрів молока.

Додатково:

– листи для лазаньї;

– 100 грамів сиру гауда або моцарели.

Приготування:

Нарізаємо гриби дрібними кубиками та обсмажуємо на олії до готовності. Додаємо вичавлений зубчик часнику, спеції.

У окремій сковорідці обсмажуємо індичий фарш зі спеціями до готовності.

У каструлі розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно та швидко перемішуємо. Вливаємо тепле молоко та заварюємо однорідний соус Бешамель. Присмачуємо його спеціями. За бажанням можна додати мускатний горіх.

Заздалегідь відварюємо готові листи для лазаньї в киплячій підсоленій воді.

Викладаємо їх у жаротривку форму вкриту пергаментом, або змащену вершковим маслом, шарами чергуючи їх: листи лазаньї, грибна начинка, м'ясна начинка, соус Бешамель.

Останній шар змащуємо тільки соусом та посипаємо натертим сиром.

Запікаємо лазанью в духовці при 180 градусах 30 – 45 хвилин.

Смачного!

Порада від Ектора Хіменеса-Браво