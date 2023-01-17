Всі пам’ятають улюблену їжу кота Гарфілда з однойменного мультфільму? Так, це лазанья! Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної лазаньї з грибами та індичкою.
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А щоб тісто не припікалось та не прилипало до форми шеф-кухар розповів кілька лайфхаків, які допоможуть під час приготування страви.
Рецепт лазаньї з грибами та індичкою
- Час: 65 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо гриби дрібними кубиками та обсмажуємо на олії до готовності. Додаємо вичавлений зубчик часнику, спеції.
- У окремій сковорідці обсмажуємо індичий фарш зі спеціями до готовності.
- У каструлі розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно та швидко перемішуємо. Вливаємо тепле молоко та заварюємо однорідний соус Бешамель. Присмачуємо його спеціями. За бажанням можна додати мускатний горіх.
- Заздалегідь відварюємо готові листи для лазаньї в киплячій підсоленій воді.
- Викладаємо їх у жаротривку форму вкриту пергаментом, або змащену вершковим маслом, шарами чергуючи їх: листи лазаньї, грибна начинка, м'ясна начинка, соус Бешамель.
- Останній шар змащуємо тільки соусом та посипаємо натертим сиром.
- Запікаємо лазанью в духовці при 180 градусах 30 – 45 хвилин.
Смачного!
Порада від Ектора Хіменеса-Браво
- Щоб полегшити роботу, використовуйте як магазинне, так і власноруч замішане тісто. Щоб процес приготування був ще швидшим, придбайте готові листи для лазаньї.