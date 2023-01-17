Все помнят любимую еду кота Гарфилда из одноименного мультфильма? Да, это лазанья! Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусной и сытной лазаньи с грибами и индейкой.

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А чтобы тесто не прижигалось и не прилипало к форме, шеф-повар рассказал несколько лайфхаков, которые помогут во время приготовления блюда.

Рецепт лазаньи с грибами и индейкой

Время: 65 минут

65 минут Порции: 2

Ингредиенты для грибов:

– 1 килограмм грибов (вешенок и шампиньонов);

– зубчик чеснока;

– несколько веточек тимьяна;

– соль.

Для фарша:

– 500 граммов фарша из индейки;

– черный молотый перец;

– несколько веточек тимьяна;

– соль.

Для соуса:

– 30 граммов сливочного соуса;

– 60 граммов муки

– 200 миллилитров молока.

Дополнительно:

– листы для лазаньи;

– 100 граммов сыра гауда или моцареллы.

Приготовление:

Нарезаем грибы мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до готовности. Добавляем выжатый зубчик чеснока, специи.

В отдельной сковороде обжариваем индюшиный фарш со специями до готовности.

В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем муку и быстро перемешиваем. Вливаем теплое молоко и завариваем однородный соус Бешамель. Сдабриваем его специями. По желанию можно добавить мускатный орех.

Предварительно отвариваем готовые листы для лазаньи в кипящей подсоленной воде.

Выкладываем их в жаростойкую форму покрытую пергаментом, или смазанную сливочным маслом, слоями чередуя их: листья лазаньи, грибная начинка, мясная начинка, соус Бешамель.

Последний слой смазываем только соусом и посыпаем натертым сыром.

Запекаем лазанью в духовке при 180 градусах 30 – 45 минут.

Приятного тебе аппетита!

Совет от Эктора Хименеса-Браво