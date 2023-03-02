Дети будут просить еще: рецепт ленивых вареников баунти

Чтобы сытно и вкусно поесть, не обязательно часами стоять на кухне и готовить. Мы предлагаем попробовать рецепт украинского шеф-повара – ленивые вареники с особым соусом.

Ленивые вареники – быстрое и сытное блюдо из кисломолочного сыра, которое так любят дети. Даже если у вас слишком мало времени, ее приготовите за считанные минуты.

Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом блюда, чтобы и вы могли лакомиться им хоть каждый день. Приятной изюминкой ленивых вареников является соус, напоминающий любимые сладости с кокосом.

Рецепт ленивых вареников баунти

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 400 граммов кисломолочного сыра;– 3 куриных яйца;– 2 столовые ложки сахара;– 3 столовые ложки муки;– 2 грамма соли;– цедра одного лимона;– 40 граммов сливочного масла.– 60 граммов баунти;– 400 граммов жирных сливок;– кокосовая стружка;– сублимированная малина;– мята.

Приготовление:

Кисломолочный сыр берем максимально сухой, если влажный – тогда нужно отжать через марлю или полотенце.

Далее совмещаем творог с желтками, сахаром, солью, мукой, добавляем цедру лимона и хорошо вымешиваем.

Формируем шарики, дополнительно вам потребуется мука для подпила. Варим в подсоленной воде, пока шарики не всплывут на поверхность, это примерно 3-5 минут. После смазываем шарики сливочным маслом.

Сочетаем пасту баунти со сливками (можно взять кокосовые), доводим до кипения. Добавляем отварные шарики и провариваем их в этом соусе 2 минуты.

Подаем с кокосовой стружкой, ягодами и мятой.

Приятного аппетита!