Дети будут просить еще: рецепт ленивых вареников баунти
2 марта 2023, 16:02Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Чтобы сытно и вкусно поесть, не обязательно часами стоять на кухне и готовить. Мы предлагаем попробовать рецепт украинского шеф-повара – ленивые вареники с особым соусом.
Ленивые вареники – быстрое и сытное блюдо из кисломолочного сыра, которое так любят дети. Даже если у вас слишком мало времени, ее приготовите за считанные минуты.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом блюда, чтобы и вы могли лакомиться им хоть каждый день. Приятной изюминкой ленивых вареников является соус, напоминающий любимые сладости с кокосом.
Рецепт ленивых вареников баунти
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 400 граммов кисломолочного сыра;
– 3 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 грамма соли;
– цедра одного лимона;
– 40 граммов сливочного масла.
Для соуса:
– 60 граммов баунти;
– 400 граммов жирных сливок;
– кокосовая стружка;
– сублимированная малина;
– мята.
Приготовление:
- Кисломолочный сыр берем максимально сухой, если влажный – тогда нужно отжать через марлю или полотенце.
- Далее совмещаем творог с желтками, сахаром, солью, мукой, добавляем цедру лимона и хорошо вымешиваем.
- Формируем шарики, дополнительно вам потребуется мука для подпила. Варим в подсоленной воде, пока шарики не всплывут на поверхность, это примерно 3-5 минут. После смазываем шарики сливочным маслом.
- Сочетаем пасту баунти со сливками (можно взять кокосовые), доводим до кипения. Добавляем отварные шарики и провариваем их в этом соусе 2 минуты.
- Подаем с кокосовой стружкой, ягодами и мятой.
Приятного аппетита!