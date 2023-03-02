Ліниві вареники – швидка та ситна страва з кисломолочного сиру, яку так люблять діти. Навіть якщо у вас обмаль часу, її приготуєте за лічені хвилини.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом страви, аби й ви могли ласувати нею хоч щодня. Приємною родзинкою лінивих вареників є соус, що нагадує улюблені солодощі з кокосом.

Рецепт лінивих вареників баунті

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 3 курячих яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 2 грами солі;

– цедра одного лимона;

– 40 грамів вершкового масла.

Для соусу:

– 60 грамів баунті;

– 400 грамів жирних вершків;

– кокосова стружка;

– сублімована малина;

– м'ята.

Приготування:

Кисломолочний сир беремо максимально сухий, якщо вологий – тоді потрібно віджати через марлю чи рушник.

Далі поєднуємо сир з жовтками, цукром, сіллю, борошном, додаємо цедру лимона та гарно вимішуємо.

Формуємо кульки, додатково вам потрібна буде мука для підпилу. Варимо в підсоленій воді, доки кульки не спливуть на поверхню, це приблизно 3 – 5 хвилин. Після змащуємо кульки вершковим маслом.

Поєднуємо пасту баунті з вершками (можна взяти кокосові), доводимо до кипіння. Додаємо відварені кульки і проварюємо їх в цьому соусі 2 хвилини.

Подаємо з кокосовою стружкою, ягодами та м'ятою.

Смачного!