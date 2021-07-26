Королевский десерт: рецепт любимого бананового хлеба Елизаветы II

Угостите родных и друзей ароматным банановым хлебом приготовленным собственноручно. А чтобы "подогреть" интерес к сладкой выпечке, расскажите им о том, что его вкушает сама Елизавета II.

Банановый хлеб – традиционная сладкая выпечка на королевском столе. Обычно его готовили на зимние праздники, но он настолько пришелся по душе Елизавете II и ее внукам, что шеф-повар Даррен МакГреди частенько готовил его в будни.

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Сегодня банановый хлеб продают во многих кондитерских Лондона, также его традиционно готовят в Букингемском дворце.

Чтобы приготовить сладкий хлеб к чаю или ароматной чашечке кофе, вам нужны простые ингредиенты и немного времени.

Рецепт королевского бананового хлеба

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4



Фото журнал Воґ

Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для выпекания блюда смажьте сливочным маслом, а на дно выстелите слой пергамента. Смешайте просеянную муку и разрыхлитель с солью.​

– 2 шт. куриных яиц;– 220 г муки;– щепотка соли;– 1 ч. л. ванильного сахара;– 180 г сахара;– 120 г сливочного масла;– 450 г светлого изюма;– 450 г бананов;– 30 г нарезанных грецких орехов;– 1 ч. л. разрыхлителя для теста.



Фото Мари Клер

Холодное сливочное масло натрите в муку на грубой терке. Разомните массу пальцами в крошку. Всыпьте в муку сахар, измельченные грецкие орехи и изюм. Перемешайте массу. Сформируйте отверстие в рыхлой массе и вбейте в центр яйца.​



Фото Мари Клер

Разомните бананы вилкой, добавьте в тесто и высыпьте ванильный сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто. Переложите тесто в противень для выпекания и разровняйте ложкой. Дополнительно разрежьте банан вдоль и выложите сверху на тесто.​





Фото Мари Клер

Выпекайте хлеб в течение 45 минут до готовности. Охладите готовый банановый хлеб и нарежьте его на кусочки. Приятного аппетита!

Чтобы воссоздать королевский банановый хлеб, как его подают для Елизаветы II – подавайте его с ароматным чаем.