Королевский десерт: рецепт любимого бананового хлеба Елизаветы II
Источник:marie claire
Угостите родных и друзей ароматным банановым хлебом приготовленным собственноручно. А чтобы "подогреть" интерес к сладкой выпечке, расскажите им о том, что его вкушает сама Елизавета II.
Банановый хлеб – традиционная сладкая выпечка на королевском столе. Обычно его готовили на зимние праздники, но он настолько пришелся по душе Елизавете II и ее внукам, что шеф-повар Даррен МакГреди частенько готовил его в будни.
Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"
Сегодня банановый хлеб продают во многих кондитерских Лондона, также его традиционно готовят в Букингемском дворце.
Чтобы приготовить сладкий хлеб к чаю или ароматной чашечке кофе, вам нужны простые ингредиенты и немного времени.
Рецепт королевского бананового хлеба
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Фото журнал Воґ
– 2 шт. куриных яиц;
– 220 г муки;
– щепотка соли;
– 1 ч. л. ванильного сахара;
– 180 г сахара;
– 120 г сливочного масла;
– 450 г светлого изюма;
– 450 г бананов;
– 30 г нарезанных грецких орехов;
– 1 ч. л. разрыхлителя для теста.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для выпекания блюда смажьте сливочным маслом, а на дно выстелите слой пергамента.
- Смешайте просеянную муку и разрыхлитель с солью.
Фото Мари Клер
- Холодное сливочное масло натрите в муку на грубой терке. Разомните массу пальцами в крошку.
- Всыпьте в муку сахар, измельченные грецкие орехи и изюм.
- Перемешайте массу.
- Сформируйте отверстие в рыхлой массе и вбейте в центр яйца.
Фото Мари Клер
- Разомните бананы вилкой, добавьте в тесто и высыпьте ванильный сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто.
- Переложите тесто в противень для выпекания и разровняйте ложкой. Дополнительно разрежьте банан вдоль и выложите сверху на тесто.
Фото Мари Клер
- Выпекайте хлеб в течение 45 минут до готовности.
- Охладите готовый банановый хлеб и нарежьте его на кусочки. Приятного аппетита!
Чтобы воссоздать королевский банановый хлеб, как его подают для Елизаветы II – подавайте его с ароматным чаем.