Королевский десерт: рецепт любимого бананового хлеба Елизаветы II

26 июля 2021 , 17:43
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Источник:

marie claire

Угостите родных и друзей ароматным банановым хлебом приготовленным собственноручно. А чтобы "подогреть" интерес к сладкой выпечке, расскажите им о том, что его вкушает сама Елизавета II.

Банановый хлеб – традиционная сладкая выпечка на королевском столе. Обычно его готовили на зимние праздники, но он настолько пришелся по душе Елизавете II и ее внукам, что шеф-повар Даррен МакГреди частенько готовил его в будни.

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Сегодня банановый хлеб продают во многих кондитерских Лондона, также его традиционно готовят в Букингемском дворце.

Чтобы приготовить сладкий хлеб к чаю или ароматной чашечке кофе, вам нужны простые ингредиенты и немного времени.

Рецепт королевского бананового хлеба

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Фото журнал Воґ

Ингредиенты:
 – 2 шт. куриных яиц;
 – 220 г муки;
 – щепотка соли;
 – 1 ч. л. ванильного сахара;
 – 180 г сахара;
 – 120 г сливочного масла;
 – 450 г светлого изюма;
 – 450 г бананов;
 – 30 г нарезанных грецких орехов;
 – 1 ч. л. разрыхлителя для теста.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень для выпекания блюда смажьте сливочным маслом, а на дно выстелите слой пергамента.
  2. Смешайте просеянную муку и разрыхлитель с солью.​


Фото Мари Клер

  1. Холодное сливочное масло натрите в муку на грубой терке. Разомните массу пальцами в крошку.
  2. Всыпьте в муку сахар, измельченные грецкие орехи и изюм.
  3. Перемешайте массу.
  4. Сформируйте отверстие в рыхлой массе и вбейте в центр яйца.​


Фото Мари Клер

  1. Разомните бананы вилкой, добавьте в тесто и высыпьте ванильный сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты и замесите однородное тесто.
  2. Переложите тесто в противень для выпекания и разровняйте ложкой. Дополнительно разрежьте банан вдоль и выложите сверху на тесто.​



Фото Мари Клер

  1. Выпекайте хлеб в течение 45 минут до готовности.
  2. Охладите готовый банановый хлеб и нарежьте его на кусочки. Приятного аппетита!

Чтобы воссоздать королевский банановый хлеб, как его подают для Елизаветы II – подавайте его с ароматным чаем.

Автор: Богданна Рибак