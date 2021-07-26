Банановий хліб – традиційна солодка випічка на королівському столі. Зазвичай його готували на зимові свята, але він настільки припав до душі Єлизаветі II та її внукам, що шеф-кухар Даррен Макґреді частенько готував його в будні.
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Сьогодні банановий хліб продають у багатьох кондитерських Лондона, також його традиційно готують в Букінгемському палаці.
Щоб приготувати солодкий хліб до чаю чи ароматної філіжанки кави, вам потрібні прості інгредієнти та трішки часу.
Рецепт королівського бананового хліба
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Фото журнал Воґ
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для випікання страви змастіть вершковим маслом, а на дно вистеліть шар пергаменту.
- Змішайте просіяне борошно та розпушувач з сіллю.
Фото Марі Клер
- Холодне вершкове масло натріть в борошно на грубій тертці.Розімніть масу пальцями в крихту.
- Всипте до борошна цукор, подрібнені волоські горіхи та родзинки.
- Перемішайте масу.
- Сформуйте отвір у рихлій масі та вибийте в центр яйця.
Фото Марі Клер
- Розімніть банани виделкою, додайте до тіста та висипте ванільний цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто.
- Перекладіть тісто у деко для випікання та розрівняйте ложкою. Додатково розріжте банан повздовж та викладіть зверху на тісто.
Фото Марі Клер
- Випікайте хліб протягом 45 хвилин до готовності.
- Охолодіть готовий банановий хліб та наріжте його на шматочки. Смачного!
Щоб відтворити королівський банановий хліб, як подають його для Єлизавети II – подайте його з ароматним чаєм.