Банановий хліб – традиційна солодка випічка на королівському столі. Зазвичай його готували на зимові свята, але він настільки припав до душі Єлизаветі II та її внукам, що шеф-кухар Даррен Макґреді частенько готував його в будні.

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Сьогодні банановий хліб продають у багатьох кондитерських Лондона, також його традиційно готують в Букінгемському палаці.

Щоб приготувати солодкий хліб до чаю чи ароматної філіжанки кави, вам потрібні прості інгредієнти та трішки часу.

Рецепт королівського бананового хліба

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4



Фото журнал Воґ

Інгредієнти:

– 2 шт. курячих яєць;

– 220 г борошна;

– дрібка солі;

– 1 ч. л. ванільного цукру;

– 180 г цукру;

– 120 г вершкового масла;

– 450 г світлих родзинок;

– 450 г бананів;

– 30 г нарізаних волоських горіхів;

– 1 ч. л. розпушувача для тіста.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко для випікання страви змастіть вершковим маслом, а на дно вистеліть шар пергаменту. Змішайте просіяне борошно та розпушувач з сіллю.





Фото Марі Клер

Холодне вершкове масло натріть в борошно на грубій тертці.Розімніть масу пальцями в крихту. Всипте до борошна цукор, подрібнені волоські горіхи та родзинки. Перемішайте масу. Сформуйте отвір у рихлій масі та вибийте в центр яйця.





Фото Марі Клер

Розімніть банани виделкою, додайте до тіста та висипте ванільний цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та замісіть однорідне тісто. Перекладіть тісто у деко для випікання та розрівняйте ложкою. Додатково розріжте банан повздовж та викладіть зверху на тісто.





Фото Марі Клер

Випікайте хліб протягом 45 хвилин до готовності. Охолодіть готовий банановий хліб та наріжте його на шматочки. Смачного!

Щоб відтворити королівський банановий хліб, як подають його для Єлизавети II – подайте його з ароматним чаєм.