Так куриные голени вы еще не готовили: лоли-попсы от которых не устоят дети
Источник:Владимир Ярославский
Мы видели разные вариации американских лоли-попсов, но эти поражают не только вкусом, но и формой. Хрустящее тесто, сочная начинка и оригинальная подача блюда на косточке.
Хорошие, изысканные и вкусные лоли-попсы из куриных голеней в плетенке из теста станут настоящим открытием. Их довольно легко готовить, а дети будут просто безумствовать от таких яств.
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Советуем использовать для блюда именно куриные голени, ведь их сочное, нежное и идеально подходит для лоли-попсов.
Такую закуску можно подавать не только к праздничному столу, но и к обыденному. Обязательно обмакивайте их в соус и наслаждайтесь отличным вкусом.
Рецепт лоли-попсов с куриными голенями в тесте
- Время: 45 минут
- Порции: 8 – 10 штук
– 1 килограмм куриных голеней;
– паприка, ворчестер или соевый соус, соль, мускатный орех;
– 50 граммов вина;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов зеленого горошка;
– 200 граммов томатов пелати;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Для теста:
– 250 граммов муки;
– 25 граммов сахара;
– 150 грамм масла сливочного 82%;
– 60 – 75 граммов воды;
– щепотка соли;
– яйцо на помазку.
Приготовление:
- Для приготовления теста в муку добавляем соль, порезанное кубиками очень холодное масло и рубим все ножом, пока масло не разойдется в маленькие комочки или можно это сделать в тестомесе.
- Вливаем ледяную воду, замешиваем тесто и отправляем в холодильник на несколько часов. Также можно использовать готовое тесто из магазина, чтобы сэкономить время.
- Для мясной начинки куриные голени смазываем специями и солью, немного маринуем и жарим на сковороде.
- Когда появляется корочка, добавляем вино, накрываем пергаментом и крышкой. Тушим на медленном огне полтора часа вплоть до мягкости. А потом охлаждаем.
- Нарезанные кубиком овощи обжариваем на сковороде в следующем порядке: морковь, затем лук, чеснок и томаты, а последним добавляю бульон, образовавшийся от куриных голеней.
- Тушим и в конце добавляем зеленый горошек, соль и специи.
- Добавляем немного крахмала или муки, чтобы загустело.
- Мясо из охлажденных голеней добавляем к овощному соусу, а косточку голени оставляем и обрезаем сустав.
- В тесто выкладываем курятину и в виде корзины все заворачиваем. Косточку добавляем в самом конце.
- Сверху тесто смазываем яйцом и выпекаем в духовке 15 – 17 минут при температуре 200 градусов до румяности.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сочную рыбу в сливках со шпинатом.