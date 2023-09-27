Так куриные голени вы еще не готовили: лоли-попсы от которых не устоят дети

Мы видели разные вариации американских лоли-попсов, но эти поражают не только вкусом, но и формой. Хрустящее тесто, сочная начинка и оригинальная подача блюда на косточке.

Хорошие, изысканные и вкусные лоли-попсы из куриных голеней в плетенке из теста станут настоящим открытием. Их довольно легко готовить, а дети будут просто безумствовать от таких яств.

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Советуем использовать для блюда именно куриные голени, ведь их сочное, нежное и идеально подходит для лоли-попсов.

Такую закуску можно подавать не только к праздничному столу, но и к обыденному. Обязательно обмакивайте их в соус и наслаждайтесь отличным вкусом.

Рецепт лоли-попсов с куриными голенями в тесте

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 – 10 штук

– 1 килограмм куриных голеней;– паприка, ворчестер или соевый соус, соль, мускатный орех;– 50 граммов вина;– 200 граммов моркови;– 200 граммов лука;– 3 зубчика чеснока;– 200 граммов зеленого горошка;– 200 граммов томатов пелати;– соль;– черный молотый перец;– масло.– 250 граммов муки;– 25 граммов сахара;– 150 грамм масла сливочного 82%;– 60 – 75 граммов воды;– щепотка соли;– яйцо на помазку.

Приготовление:

Для приготовления теста в муку добавляем соль, порезанное кубиками очень холодное масло и рубим все ножом, пока масло не разойдется в маленькие комочки или можно это сделать в тестомесе.

Вливаем ледяную воду, замешиваем тесто и отправляем в холодильник на несколько часов. Также можно использовать готовое тесто из магазина, чтобы сэкономить время.

Для мясной начинки куриные голени смазываем специями и солью, немного маринуем и жарим на сковороде.

Когда появляется корочка, добавляем вино, накрываем пергаментом и крышкой. Тушим на медленном огне полтора часа вплоть до мягкости. А потом охлаждаем.

Нарезанные кубиком овощи обжариваем на сковороде в следующем порядке: морковь, затем лук, чеснок и томаты, а последним добавляю бульон, образовавшийся от куриных голеней.

Тушим и в конце добавляем зеленый горошек, соль и специи.

Добавляем немного крахмала или муки, чтобы загустело.

Мясо из охлажденных голеней добавляем к овощному соусу, а косточку голени оставляем и обрезаем сустав.

В тесто выкладываем курятину и в виде корзины все заворачиваем. Косточку добавляем в самом конце.

Сверху тесто смазываем яйцом и выпекаем в духовке 15 – 17 минут при температуре 200 градусов до румяности.

Приятного аппетита!

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