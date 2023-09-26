Самая вкусная рыбка со сливочным соусом, шпинатом и чери – это не только простой и легкий вариант для обеда или ужина, но и сытное блюдо для всей семьи.

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Рыбу можно выбрать любую: красную или белую, но вкуснее всего будет с лососем или форелью. Также можно экспериментировать со шпинатом – выбирайте мороженый или свежий, в зависимости от сезона.

Рецепт рыбы в сливках со шпинатом и черри

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки рыбы с обеих сторон. Переводим на тарелку.
  • На сковороде обжариваем выжатый чеснок, половинки помидоров и листья шпината.
  • Добавляем специи и вливаем сливки. Тушим все 5 – 10 минут на медленном огне.
  • Выкладываем рыбу и готовим еще 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!