Хорошие, изысканные и вкусные лоли-попсы из куриных голеней в плетенке из теста станут настоящим открытием. Их довольно легко готовить, а дети будут просто безумствовать от таких яств.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

Советуем использовать для блюда именно куриные голени, ведь их сочное, нежное и идеально подходит для лоли-попсов.

Такую закуску можно подавать не только к праздничному столу, но и к обыденному. Обязательно обмакивайте их в соус и наслаждайтесь отличным вкусом.

Рецепт лоли-попсов с куриными голенями в тесте

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных голеней;

– паприка, ворчестер или соевый соус, соль, мускатный орех;

– 50 граммов вина;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов зеленого горошка;

– 200 граммов томатов пелати;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло.

Для теста:

– 250 граммов муки;

– 25 граммов сахара;

– 150 грамм масла сливочного 82%;

– 60 – 75 граммов воды;

– щепотка соли;

– яйцо на помазку.

Приготовление:

Для приготовления теста в муку добавляем соль, порезанное кубиками очень холодное масло и рубим все ножом, пока масло не разойдется в маленькие комочки или можно это сделать в тестомесе.

Вливаем ледяную воду, замешиваем тесто и отправляем в холодильник на несколько часов. Также можно использовать готовое тесто из магазина, чтобы сэкономить время.

Для мясной начинки куриные голени смазываем специями и солью, немного маринуем и жарим на сковороде.

Когда появляется корочка, добавляем вино, накрываем пергаментом и крышкой. Тушим на медленном огне полтора часа вплоть до мягкости. А потом охлаждаем.

Нарезанные кубиком овощи обжариваем на сковороде в следующем порядке: морковь, затем лук, чеснок и томаты, а последним добавляю бульон, образовавшийся от куриных голеней.

Тушим и в конце добавляем зеленый горошек, соль и специи.

Добавляем немного крахмала или муки, чтобы загустело.

Мясо из охлажденных голеней добавляем к овощному соусу, а косточку голени оставляем и обрезаем сустав.

В тесто выкладываем курятину и в виде корзины все заворачиваем. Косточку добавляем в самом конце.

Сверху тесто смазываем яйцом и выпекаем в духовке 15 – 17 минут при температуре 200 градусов до румяности.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сочную рыбу в сливках со шпинатом.