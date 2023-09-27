Хорошие, изысканные и вкусные лоли-попсы из куриных голеней в плетенке из теста станут настоящим открытием. Их довольно легко готовить, а дети будут просто безумствовать от таких яств.
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Советуем использовать для блюда именно куриные голени, ведь их сочное, нежное и идеально подходит для лоли-попсов.
Такую закуску можно подавать не только к праздничному столу, но и к обыденному. Обязательно обмакивайте их в соус и наслаждайтесь отличным вкусом.
Рецепт лоли-попсов с куриными голенями в тесте
- Время: 45 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Для приготовления теста в муку добавляем соль, порезанное кубиками очень холодное масло и рубим все ножом, пока масло не разойдется в маленькие комочки или можно это сделать в тестомесе.
- Вливаем ледяную воду, замешиваем тесто и отправляем в холодильник на несколько часов. Также можно использовать готовое тесто из магазина, чтобы сэкономить время.
- Для мясной начинки куриные голени смазываем специями и солью, немного маринуем и жарим на сковороде.
- Когда появляется корочка, добавляем вино, накрываем пергаментом и крышкой. Тушим на медленном огне полтора часа вплоть до мягкости. А потом охлаждаем.
- Нарезанные кубиком овощи обжариваем на сковороде в следующем порядке: морковь, затем лук, чеснок и томаты, а последним добавляю бульон, образовавшийся от куриных голеней.
- Тушим и в конце добавляем зеленый горошек, соль и специи.
- Добавляем немного крахмала или муки, чтобы загустело.
- Мясо из охлажденных голеней добавляем к овощному соусу, а косточку голени оставляем и обрезаем сустав.
- В тесто выкладываем курятину и в виде корзины все заворачиваем. Косточку добавляем в самом конце.
- Сверху тесто смазываем яйцом и выпекаем в духовке 15 – 17 минут при температуре 200 градусов до румяности.
Приятного аппетита!