Мафины с яблоками и штройзелем – простой рецепт кексов как из кофейни
13 октября 2023, 16:56Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Мафины – популярные кексы в небольших бумажных формах, которые может приготовить даже ребенок. Даже из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства: нужно только добавить штройзель.
Мафины с яблоками и крошкой – очень вкусный и простой вариант домашней выпечки, который вы с легкостью можете приготовить даже с детьми. Результат вас приятно удивит, а малышам будет в восторге.
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Вместо яблок можно добавить изюм или мелко нарезанные кусочки персиков или груш.
Мафины с яблоками и штройзелем
- Время: 1 час
- Порции: 14 штук
– 150 граммов яиц;
– 70 граммов белого сахара;
– 70 граммов тростникового сахара;
– 130 граммов подсолнечного масла;
– 170 граммов белого йогурта или кефира;
– 300 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя для теста;
– щепотка соли;
– ванильный сахар;
– молотая корица (по желанию).
Для штройзеля:
– 50 граммов муки;
– 50 граммов тростникового сахара;
– 35 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Для штройзеля смешиваем муку с сахаром, добавляем кубики сливочного масла и растираем его кончиками пальцев, чтобы образовалась крошка.
- Ставим ее в морозильную камеру на 10 – 15 минут.
- Для приготовления теста смешиваем все сухие ингредиенты: муку, белый и тростниковый сахар, разрыхлитель, соль, ванильный сахар и корицу.
- Смешиваем все влажные ингредиенты: яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем в сухие ингредиенты и снова перемешиваем.
- Добавляем кубики яблок и перемешиваем.
- Берем бумажные формочки диаметром 6,5 сантиметров, высотой 4 сантиметра и заполняем тестом на 2/3, потому что оно хорошо поднимается.
- Сверху присыпаем замороженной крошкой.
- Отправляем выпекаться мафины в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Достаем яблочные мафины, даем им остыть.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные конфеты из фиников.