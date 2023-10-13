Мафіни з яблуками та крихтою – надзвичайно смачний та простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю можете приготувати навіть з дітьми. Результат вас приємно здивує, а малечу буде у захваті.

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Замість яблук можна додати родзинки, або дрібно нарізані шматочки персиків чи груш.

Мафіни з яблуками та штройзелем

  • Час: 1 година
  • Порції: 14 штук

Приготування:

  • Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта.
  • Ставимо її в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин.
  • Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.
  • Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо.
  • Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.
  • Додаємо кубики яблук та перемішуємо.
  • Беремо паперові формочки діаметром 6,5 сантиметрів, висотою 4 сантиметри та заповнюємо тістом на 2/3, тому що воно добре підіймається.
  • Зверху присипаємо замороженою крихтою.
  • Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
  • Дістаємо яблучні мафіни, даємо їм охолонути.

Смачного!