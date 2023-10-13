Мафіни з яблуками та крихтою – надзвичайно смачний та простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю можете приготувати навіть з дітьми. Результат вас приємно здивує, а малечу буде у захваті.

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Замість яблук можна додати родзинки, або дрібно нарізані шматочки персиків чи груш.

Мафіни з яблуками та штройзелем

Час: 1 година

1 година Порції: 14 штук

Інгредієнти для мафінів:

– 150 грамів яєць;

– 70 грамів білого цукру;

– 70 грамів тростинного цукру;

– 130 грамів соняшникової олії;

– 170 грамів білого йогурту або кефіру;

– 300 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача для тіста;

– дрібка солі;

– ванільний цукор;

– мелена кориця (за бажанням).

Для штройзеля:

– 50 грамів борошна;

– 50 грамів тростинного цукру;

– 35 грамів вершкового масла.

Приготування:

Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта.

Ставимо її в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин.

Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.

Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо.

Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.

Додаємо кубики яблук та перемішуємо.

Беремо паперові формочки діаметром 6,5 сантиметрів, висотою 4 сантиметри та заповнюємо тістом на 2/3, тому що воно добре підіймається.

Зверху присипаємо замороженою крихтою.

Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Дістаємо яблучні мафіни, даємо їм охолонути.

Смачного!

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