Мафіни з яблуками та крихтою – надзвичайно смачний та простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю можете приготувати навіть з дітьми. Результат вас приємно здивує, а малечу буде у захваті.
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Замість яблук можна додати родзинки, або дрібно нарізані шматочки персиків чи груш.
Мафіни з яблуками та штройзелем
- Час: 1 година
- Порції: 14 штук
Приготування:
- Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта.
- Ставимо її в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин.
- Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.
- Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.
- Додаємо кубики яблук та перемішуємо.
- Беремо паперові формочки діаметром 6,5 сантиметрів, висотою 4 сантиметри та заповнюємо тістом на 2/3, тому що воно добре підіймається.
- Зверху присипаємо замороженою крихтою.
- Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
- Дістаємо яблучні мафіни, даємо їм охолонути.
Смачного!