Трюфели – популярные конфеты, которые готовят на основе шоколада, но сегодня мы предлагаем попробовать другой вариант – с финиками. В них не нужно добавлять сахар, потому что финики сами по себе сладкие.
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Как сделать такие конфеты дома своими руками? Достаточно приобрести нужные ингредиенты и четко выполнять простые пункты по рецепту. Давайте готовить вместе!
Рецепт трюфелей без сахара
- Время: 30 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Из фиников достаем косточки, добавляем к ним 3 столовых ложки какао и немного сливок. Перебиваем все в блендере до однородной массы.
- Из финиковой массы сформуйте шарики влажными руками, обваляйте их либо в какао, либо в фисташках, либо в грецких орехах, чтобы были разные вкусы. Выложите их на лист пергамента.
- Поставьте конфеты в холодильник для стабилизации (можно на 1 час, а можно на ночь).
Приятного аппетита!