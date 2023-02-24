Самый простой рецепт пасты тальятеле, или любой другой (спагетти, или обычные макароны) станет для вас настоящим открытием.

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Нужно быстренько отварить ее, добавить готовые ингредиенты – у нас консервированный тунец и немного сыра. Ужин готов!

Рецепт макарон с тунцом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов макарон;

– 2 репчатых лука;

– 100 граммов консервированного тунца;

– 40 граммов пармезана;

– оливковое масло;

– соль.

Приготовление:

Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Макароны отвариваем в подсоленной кипящей воде до готовности или "альденте" - не довариваем 1 - 2 минуты.

К луку добавляем тунец и обжариваем несколько минут. Вливаем пол черпака воды из макарон.

Сцеживаем макароны и добавляем к другим ингредиентам на сковороде. Вымешиваем, посыпаем творогом и тушим еще 1 минуту.

До подачи можно еще посыпать творогом.

Приятного аппетита!