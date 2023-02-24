Самый простой рецепт пасты тальятеле, или любой другой (спагетти, или обычные макароны) станет для вас настоящим открытием.
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Нужно быстренько отварить ее, добавить готовые ингредиенты – у нас консервированный тунец и немного сыра. Ужин готов!
Рецепт макарон с тунцом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Макароны отвариваем в подсоленной кипящей воде до готовности или "альденте" - не довариваем 1 - 2 минуты.
- К луку добавляем тунец и обжариваем несколько минут. Вливаем пол черпака воды из макарон.
- Сцеживаем макароны и добавляем к другим ингредиентам на сковороде. Вымешиваем, посыпаем творогом и тушим еще 1 минуту.
- До подачи можно еще посыпать творогом.
Приятного аппетита!