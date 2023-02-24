Самый простой рецепт пасты тальятеле, или любой другой (спагетти, или обычные макароны) станет для вас настоящим открытием.

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Нужно быстренько отварить ее, добавить готовые ингредиенты – у нас консервированный тунец и немного сыра. Ужин готов!

Рецепт макарон с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  • Макароны отвариваем в подсоленной кипящей воде до готовности или "альденте" - не довариваем 1 - 2 минуты.
  • К луку добавляем тунец и обжариваем несколько минут. Вливаем пол черпака воды из макарон.
  • Сцеживаем макароны и добавляем к другим ингредиентам на сковороде. Вымешиваем, посыпаем творогом и тушим еще 1 минуту.
  • До подачи можно еще посыпать творогом.

Приятного аппетита!