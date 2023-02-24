Найпростіший рецепт пасти тальятеле, або будь-якої іншої (спагеті, або звичайні макарони) стане для вас справжнім відкриттям.

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Потрібно швиденько відварити її, додати вже готові інгредієнти – у нас консервований тунець та трішки сиру. Вечеря готова!

Рецепт макаронів з тунцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів макаронів;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 100 грамів консервованого тунця;

– 40 грамів пармезану;

– оливкова олія;

– сіль.

Приготування:

Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистого кольору.

Макарони відварюємо у підсолені киплячій воді до готовності, або "альденте" – не доварюємо 1 – 2 хвилини.

До цибулі додаємо тунець та разом обсмажуємо кілька хвилин. Вливаємо пів черпака води з макаронів.

Зціджуємо макарони та додаємо до решти інгредієнтів на сковорідці. Вимішуємо, посипаємо сиром та тушкуємо ще 1 хвилину.

До подачі можна ще посипати сиром.

Смачного!