Найпростіший рецепт пасти тальятеле, або будь-якої іншої (спагеті, або звичайні макарони) стане для вас справжнім відкриттям.

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Потрібно швиденько відварити її, додати вже готові інгредієнти – у нас консервований тунець та трішки сиру. Вечеря готова!

Рецепт макаронів з тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистого кольору.
  • Макарони відварюємо у підсолені киплячій воді до готовності, або "альденте" – не доварюємо 1 – 2 хвилини.
  • До цибулі додаємо тунець та разом обсмажуємо кілька хвилин. Вливаємо пів черпака води з макаронів.
  • Зціджуємо макарони та додаємо до решти інгредієнтів на сковорідці. Вимішуємо, посипаємо сиром та тушкуємо ще 1 хвилину.
  • До подачі можна ще посипати сиром.

Смачного!