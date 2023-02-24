Найпростіший рецепт пасти тальятеле, або будь-якої іншої (спагеті, або звичайні макарони) стане для вас справжнім відкриттям.
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Потрібно швиденько відварити її, додати вже готові інгредієнти – у нас консервований тунець та трішки сиру. Вечеря готова!
Рецепт макаронів з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією до золотистого кольору.
- Макарони відварюємо у підсолені киплячій воді до готовності, або "альденте" – не доварюємо 1 – 2 хвилини.
- До цибулі додаємо тунець та разом обсмажуємо кілька хвилин. Вливаємо пів черпака води з макаронів.
- Зціджуємо макарони та додаємо до решти інгредієнтів на сковорідці. Вимішуємо, посипаємо сиром та тушкуємо ще 1 хвилину.
- До подачі можна ще посипати сиром.
Смачного!