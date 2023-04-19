Любимое блюдо детей – готовим макароны с особым соусом

Мамы знают, как трудно заставить малейших попробовать приготовленные блюда, особенно из макарон или гречихи. Мы выбрали один рецепт, который точно станет любимым у детей.

Рецептом макарон в песто соусе поделился украинский шеф-повар и папа очаровательной дочери Златы, Николай Люлько. Кулинар опробовал рецепт блюда на дочери, поэтому с уверенностью может говорить, что эти макароны дети будут есть охотно.

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Рецепт макарон с соусом песто

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов макарон;

– 100 граммов свежего базилика;

– 12 граммов чеснока;

– 50 граммов кедровых орехов;

– 80 граммов оливкового масла;

– 3 грамма соли;

– 30 граммов сока лимона;

– 40 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Отвариваем макароны в подсоленной воде до готовности (согласно инструкции на упаковке).

В ступке или блендере перетираем все ингредиенты на соус.

Добавляем готовый соус к горячим макаронам, а также вливаем 100 – 150 грамм воды, в которой варились макароны. Быстро перемешиваем и подаем с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!