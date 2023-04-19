Рецептом макарон в песто соусе поделился украинский шеф-повар и папа очаровательной дочери Златы, Николай Люлько. Кулинар опробовал рецепт блюда на дочери, поэтому с уверенностью может говорить, что эти макароны дети будут есть охотно.

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Рецепт макарон с соусом песто

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Отвариваем макароны в подсоленной воде до готовности (согласно инструкции на упаковке).
  • В ступке или блендере перетираем все ингредиенты на соус.
  • Добавляем готовый соус к горячим макаронам, а также вливаем 100 – 150 грамм воды, в которой варились макароны. Быстро перемешиваем и подаем с тертым пармезаном и свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!