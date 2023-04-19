Рецептом макаронів в соусі песто поділився український шеф-кухар та тато чарівної донечки Злати, Микола Люлько. Кулінар випробував рецепт страви на доньці, тому з впевненістю може казати, що ці макарони діти їстимуть залюбки.

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Рецепт макаронів з соусом песто

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів макаронів;

– 100 грамів свіжого базиліку;

– 12 грамів часнику;

– 50 грамів кедрових горіхів;

– 80 грамів оливкової олії;

– 3 грами солі;

– 30 грамів соку лимона;

– 40 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відварюємо макарони у підсоленій воді до готовності (згідно з інструкцією на упакуванні).

В ступці чи блендері перетираємо всі інгредієнти на соус.

Додаємо готовий соус до гарячих макаронів, а також вливаємо 100 – 150 грамів води, в якій варилися макарони. Швидко перемішуємо і подаємо з тертим пармезаном та свіжим листям базиліку.

Смачного!