Рецептом макаронів в соусі песто поділився український шеф-кухар та тато чарівної донечки Злати, Микола Люлько. Кулінар випробував рецепт страви на доньці, тому з впевненістю може казати, що ці макарони діти їстимуть залюбки.

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Рецепт макаронів з соусом песто

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відварюємо макарони у підсоленій воді до готовності (згідно з інструкцією на упакуванні).
  • В ступці чи блендері перетираємо всі інгредієнти на соус.
  • Додаємо готовий соус до гарячих макаронів, а також вливаємо 100 – 150 грамів води, в якій варилися макарони. Швидко перемішуємо і подаємо з тертим пармезаном та свіжим листям базиліку.

Смачного!