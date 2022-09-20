Даже если вы не страстный поклонник этой сети фастфуда, попробуйте приготовить это мороженое макфлури дома. Всего несколько простых ингредиентов и нежный кремовый десерт вас на столе.

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Макфлури – особое мороженое, ведь в его состав входит мелкая крошка из шоколадного печенья. Его просто обожают дети, взрослым тоже понравится такой десерт.

Рецепт мороженого макфлури дома

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров 33% коровьих сливок;

– 100 миллилитров сгущенки;

– крошка шоколадного печенья.

Приготовление:

Холодные коровьи сливки (обязательно из холодильника) взбейте с помощью миксера до загущения.

Продолжайте взбивать сливки и добавляйте небольшими порциями сгущенку – продолжайте взбивать массу еще несколько минут.

Переведите готовую сливочную массу в кондитерский мешок с любой насадкой. Красиво отсадите крем в порционные стаканы или формочки, посыпьте крошкой шоколадного печенья и отправьте в морозилку на 15 – 20 минут.

Вкусное и сладкое мороженое готово.

Приятного тебе аппетита!