Навіть, якщо ви не палкий шанувальник цієї мережі фастфуду, спробуйте приготувати це морозиво макфлурі вдома. Всього кілька простих інгредієнтів і ніжний, кремовий десерт вас на столі.

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Макфлурі – особливе морозиво, адже до його складу входить дрібна крихта з шоколадного печива. Його просто обожнюють діти, дорослим теж прийде до вподоби такий десерт.

Рецепт морозива макфлурі вдома

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів 33% коров'ячих вершків;

– 100 мілілітрів згущеного молока;

– крихта шоколадного печива.

Приготування:

Холодні коров'ячі вершки (обов'язково з холодильника) збийте за допомогою міксера до загущення.

Продовжуйте збивати вершки та додавайте невеликими порціями згущене молоко – продовжуйте збивати масу ще кілька хвилин.

Перекладіть готову вершкову масу у кондитерський мішок з будь-якою насадкою. Красиво відсадіть крем у порційні склянки або формочки, посипте крихтою шоколадного печива та відправте в морозилку на 15 – 20 хвилин.

Смачне та солодке морозиво готове.

Смачного!