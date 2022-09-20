Навіть, якщо ви не палкий шанувальник цієї мережі фастфуду, спробуйте приготувати це морозиво макфлурі вдома. Всього кілька простих інгредієнтів і ніжний, кремовий десерт вас на столі.
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Макфлурі – особливе морозиво, адже до його складу входить дрібна крихта з шоколадного печива. Його просто обожнюють діти, дорослим теж прийде до вподоби такий десерт.
Рецепт морозива макфлурі вдома
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Холодні коров'ячі вершки (обов'язково з холодильника) збийте за допомогою міксера до загущення.
- Продовжуйте збивати вершки та додавайте невеликими порціями згущене молоко – продовжуйте збивати масу ще кілька хвилин.
- Перекладіть готову вершкову масу у кондитерський мішок з будь-якою насадкою. Красиво відсадіть крем у порційні склянки або формочки, посипте крихтою шоколадного печива та відправте в морозилку на 15 – 20 хвилин.
- Смачне та солодке морозиво готове.
Смачного!