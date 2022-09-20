Макфлури, как в McDonald's: рецепт популярного мороженого за 30 минут

Весть о том, что известная сеть быстрого питания McDonald's снова открывает свои двери в Украине, всколыхнула не одного украинца. Однако счастливчиками стали только жители столицы. Чтобы и вы могли насладиться любимым мороженым из этого заведения, мы подобрали вкусный рецепт макфлури.

Даже если вы не страстный поклонник этой сети фастфуда, попробуйте приготовить это мороженое макфлури дома. Всего несколько простых ингредиентов и нежный кремовый десерт вас на столе.

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Макфлури – особое мороженое, ведь в его состав входит мелкая крошка из шоколадного печенья. Его просто обожают дети, взрослым тоже понравится такой десерт.

Рецепт мороженого макфлури дома

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 200 миллилитров 33% коровьих сливок;– 100 миллилитров сгущенки;– крошка шоколадного печенья.

Приготовление:

Холодные коровьи сливки (обязательно из холодильника) взбейте с помощью миксера до загущения.

Продолжайте взбивать сливки и добавляйте небольшими порциями сгущенку – продолжайте взбивать массу еще несколько минут.

Переведите готовую сливочную массу в кондитерский мешок с любой насадкой. Красиво отсадите крем в порционные стаканы или формочки, посыпьте крошкой шоколадного печенья и отправьте в морозилку на 15 – 20 минут.

Вкусное и сладкое мороженое готово.

Приятного тебе аппетита!