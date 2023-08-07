Малосольные кабачки не только отличная закуска к праздничному столу, но и к обыденному. Они подходят как к мясным блюдам, так и к рыбным.

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Поскольку их легко готовить, с ними справится практически каждый. Выбирайте молодые кабачки или цуккини и наслаждайтесь отличным вкусом закуски.

Малосольные кабачки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 900 граммов кабачков;

– 3 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки меда;

– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса;

– 3 – 5 зубков чеснока;

– 2 ложки масла;

– пол пучка укропа.

Приготовление:

Нарезаем кабачок 2 – 3 миллиметра толщиной. Перекладываем в миску, засыпаем солью, хорошо перемешиваем, так чтоб каждый кусочек был в соли и оставляем на пол часа.

️Кабачки выпускают очень много воды, поэтому их нужно отжать. Добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Снова все перемешиваем.

Поместите все на несколько часов в холодильник и блюдо готово.

Приятного аппетита!

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