Малосольные кабачки не только отличная закуска к праздничному столу, но и к обыденному. Они подходят как к мясным блюдам, так и к рыбным.

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Поскольку их легко готовить, с ними справится практически каждый. Выбирайте молодые кабачки или цуккини и наслаждайтесь отличным вкусом закуски.

Малосольные кабачки

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем кабачок 2 – 3 миллиметра толщиной. Перекладываем в миску, засыпаем солью, хорошо перемешиваем, так чтоб каждый кусочек был в соли и оставляем на пол часа.
  • ️Кабачки выпускают очень много воды, поэтому их нужно отжать. Добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Снова все перемешиваем.
  • Поместите все на несколько часов в холодильник и блюдо готово.

Приятного аппетита!