Малосольні кабачки не тільки чудова закуска до святкового столу, а й до буденного. Вони пасують як до м'ясних страв, так і до рибних.

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Оскільки їх легко готувати, з ними справиться буквально кожен. Обирайте молоді кабачки чи цукіні та насолоджуйтеся відмінним смаком закуски.

Малосольні кабачки

Час: 2 години

2 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 900 грамів кабачків;

– 3 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки меду;

– 2,5 столової ложки яблучного оцту;

– 3 – 5 зубків часнику;

– 2 ложки олії;

– пів пучка кропу.

Приготування:

Нарізаємо кабачок 2 – 3 міліметри товщиною. Перекладаємо у миску, засипаємо сіллю, добре перемішуємо, так щоб кожен шматочок був у солі і залишаємо на пів години.

️Кабачки випускають дуже багато води, тому їх потрібно відтиснути. Додаємо мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Знов все перемішуємо.

Помістіть все на декілька годин в холодильник і страва готова.

Смачного!

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