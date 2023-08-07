Не консервируйте так кабачки: проверенный малосольный рецепт от шеф-повара
7 августа 2023, 10:36Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Переборщили с покупкой кабачков и теперь не знаете, куда девать? Мы предлагаем попробовать замариновать их и подать на обед.
Малосольные кабачки не только отличная закуска к праздничному столу, но и к обыденному. Они подходят как к мясным блюдам, так и к рыбным.
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Поскольку их легко готовить, с ними справится практически каждый. Выбирайте молодые кабачки или цуккини и наслаждайтесь отличным вкусом закуски.
Малосольные кабачки
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 900 граммов кабачков;
– 3 чайные ложки соли;
– 2 столовые ложки меда;
– 2,5 столовой ложки яблочного уксуса;
– 3 – 5 зубков чеснока;
– 2 ложки масла;
– пол пучка укропа.
Приготовление:
- Нарезаем кабачок 2 – 3 миллиметра толщиной. Перекладываем в миску, засыпаем солью, хорошо перемешиваем, так чтоб каждый кусочек был в соли и оставляем на пол часа.
- ️Кабачки выпускают очень много воды, поэтому их нужно отжать. Добавляем мед, яблочный или винный уксус, тоненько нарезанный чеснок, укроп и растительное масло. Снова все перемешиваем.
- Поместите все на несколько часов в холодильник и блюдо готово.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить томатный сок на зиму по нашему рецепту.