Чтобы дополнить список зимней консервации, мы предлагаем добавить в популярные закрутки маринованные перцы кусочками. Их легко и быстро готовить, а наслаждаться можно в течение 6 месяцев.
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Подавайте их к столу, как отдельную закрутку, или к мясным или рыбным блюдам.
Рецепт маринованных перцев на зиму
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Стерилизуем банки и крышки.
- Моем овощи и удаляем семенную коробку. Разрезаем сначала на полоски, а затем каждую полоску пополам под углом 45 градусов. Выйдут большие кусочки.
- В кастрюлю выкладываем кусочки перца, вливаем 400 г воды, добавляем 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 2 горошины душистого перца, 1 бутон гвоздики и всыпаем сахара и соли. Отправляем все на средний огонь и провариваем 5 минут после закипания.
- Снимаем кастрюлю с перцем из огня и вливаем. уксуса и подсолнечного масла.
- В стерилизованные банки выкладываем перец со всеми специями и заливаем жидкостью, в которой он варился, вверх. Закрываем крышками. Стерилизовать банку с перцем не нужно, потому что овощ варился и прошел достаточную термическую обработку.
- Оставляем банки с перцем охлаждаться при комнатной температуре, а затем храним в прохладном месте до года.
Приятного аппетита!