Щоб доповнити список зимової консервації, ми пропонуємо додати до популярних закруток мариновані перці шматочками. Їх легко та швидко готувати, а насолоджуватися можна протягом 6 місяців.
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Подавайте їх до столу, як окрему закрутку, або до м’ясних чи рибних страв.
Рецепт маринованих перців на зиму
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Стерилізуємо банки та кришки.
- Миємо овочі та видаляємо насінну коробку. Розрізаємо спочатку на смужки, а потім кожну смужку навпіл під кутом 45 градусів. Вийдуть великі шматочки.
- У каструлю викладаємо шматочки перцю, вливаємо 400 грамів води, додаємо 2 зубчики часнику, 1 лавровий лист, 2 горошини духмяного перцю, 1 бутон гвоздики та всипаємо цукру й солі. Відправляємо все на середній вогонь та проварюємо 5 хвилин після закипання.
- Знімаємо каструлю з перцем з вогню та вливаємо. оцту та соняшникової олії.
- У стерилізовані банки викладаємо перець зі всіма спеціями та заливаємо рідиною, в якій він варився, до верху. Закриваємо кришками. Стерилізувати банку з перцем не потрібно, бо овоч варився та пройшов достатню термічну обробку.
- Залишаємо банки з перцем охолоджуватися за кімнатної температури, а потім зберігаємо в прохолодному місці до року.
Смачного!