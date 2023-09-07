Щоб доповнити список зимової консервації, ми пропонуємо додати до популярних закруток мариновані перці шматочками. Їх легко та швидко готувати, а насолоджуватися можна протягом 6 місяців.

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Подавайте їх до столу, як окрему закрутку, або до м’ясних чи рибних страв.

Рецепт маринованих перців на зиму

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти на 1 літрову банку:

– 1 кілограм солодкого перцю чи сорту білозірка;

– 400 грамів води;

– 2 ложки цукру;

– 1 ложка солі;

– 1 лавровий лист;

– 2 горошини духмяного перцю;

– 1 бутон гвоздики;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ложки оцту столового 9%;

– 50 грамів соняшникової олії.

Приготування:

Стерилізуємо банки та кришки.

Миємо овочі та видаляємо насінну коробку. Розрізаємо спочатку на смужки, а потім кожну смужку навпіл під кутом 45 градусів. Вийдуть великі шматочки.

У каструлю викладаємо шматочки перцю, вливаємо 400 грамів води, додаємо 2 зубчики часнику, 1 лавровий лист, 2 горошини духмяного перцю, 1 бутон гвоздики та всипаємо цукру й солі. Відправляємо все на середній вогонь та проварюємо 5 хвилин після закипання.

Знімаємо каструлю з перцем з вогню та вливаємо. оцту та соняшникової олії.

У стерилізовані банки викладаємо перець зі всіма спеціями та заливаємо рідиною, в якій він варився, до верху. Закриваємо кришками. Стерилізувати банку з перцем не потрібно, бо овоч варився та пройшов достатню термічну обробку.

Залишаємо банки з перцем охолоджуватися за кімнатної температури, а потім зберігаємо в прохолодному місці до року.

Смачного!

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