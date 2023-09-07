Из баклажанов можно приготовить любое блюдо: от рулетиков до рагу или зимней консервации. Мы предлагаем попробовать рагу с помидорами и перцем, которое станет открытием для тех, кто его попробует.
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Подавайте рагу как отдельное блюдо или мясное: курятины, говядины или свинины.
Рога из баклажанов
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем баклажаны произвольными кусочками и замачиваем их в соленой воде на 20 минут.
- Нарезаем лук и морковь, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Отдельно обжариваем сладкий перец и баклажаны.
- Натираем помидоры без кожуры или мелко нарезаем их ножом.
- Соединяем все овощи вместе и заливаем помидорной массой, добавляем специи и тушим на маленьком огне под крышкой 20 минут.
- Натираем чеснок и добавляем петрушку и еще 5 минут тушим.
Приятного аппетита!