Из баклажанов можно приготовить любое блюдо: от рулетиков до рагу или зимней консервации. Мы предлагаем попробовать рагу с помидорами и перцем, которое станет открытием для тех, кто его попробует.

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Подавайте рагу как отдельное блюдо или мясное: курятины, говядины или свинины.

Рога из баклажанов

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 репчатый лук;

– 1 – 2 моркови;

– сладкий перец;

– 3 – 4 помидора;

– чеснок;

– зелень петрушки.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны произвольными кусочками и замачиваем их в соленой воде на 20 минут.

Нарезаем лук и морковь, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

Отдельно обжариваем сладкий перец и баклажаны.

Натираем помидоры без кожуры или мелко нарезаем их ножом.

Соединяем все овощи вместе и заливаем помидорной массой, добавляем специи и тушим на маленьком огне под крышкой 20 минут.

Натираем чеснок и добавляем петрушку и еще 5 минут тушим.

Приятного аппетита!

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