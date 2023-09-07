Из баклажанов можно приготовить любое блюдо: от рулетиков до рагу или зимней консервации. Мы предлагаем попробовать рагу с помидорами и перцем, которое станет открытием для тех, кто его попробует.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Подавайте рагу как отдельное блюдо или мясное: курятины, говядины или свинины.

Рога из баклажанов

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем баклажаны произвольными кусочками и замачиваем их в соленой воде на 20 минут.
  • Нарезаем лук и морковь, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  • Отдельно обжариваем сладкий перец и баклажаны.
  • Натираем помидоры без кожуры или мелко нарезаем их ножом.
  • Соединяем все овощи вместе и заливаем помидорной массой, добавляем специи и тушим на маленьком огне под крышкой 20 минут.
  • Натираем чеснок и добавляем петрушку и еще 5 минут тушим.

Приятного аппетита!