Украинская кондитерша Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего медовика без использования духовки. Коржи для торта вы с легкостью приготовите на сковороде, а сливочный крем точно придется по душе даже самым требовательным гурманам.

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Рецепт медовика без духовки

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов сахара (3/4 стакана);

– 100 миллилитров воды (1/2 стакана);

– 100 граммов яиц (2 штуки);

– 100 граммов меда (3 столовых ложки);

– 50 миллилитров подсолнечного масла (3 столовых ложки);

– 130 граммов сметаны жирностью 10% (6 столовых ложек);

– 260 граммов пшеничной муки (2 стакана);

– 6 граммов пищевой соды (6/7 чайной ложки);

– 10 грамм разрыхлителя для теста (2 чайные ложки).

Объем стакана для расчета – 200 миллилитров.

Для крема:

– 900 граммов сметаны жирностью 10% (4,5 стакана)

– 100 граммов куриных яиц (2 штуки)

– 60 граммов кукурузного крахмала (2 столовые ложки)

– 120 граммов сахара (3/4 стакана)

– 60 граммов сливочного масла

– ванильный сахар.

Приготовление:

Готовим тесто. Для карамели растопите сахар в сотейнике, можно помешивать термостабильной лопаткой. Весь сахар должен растопиться, добавляем кипяток небольшими порциями.

Для карамели растопите сахар в сотейнике, можно помешивать термостабильной лопаткой. Весь сахар должен растопиться, добавляем кипяток небольшими порциями. Нужно взвесить карамельную воду, чтобы она была 250 миллилитров (влейте воду).

Взбейте яйца с гречишным медом в красивую пену, добавьте масло, сметану и перемешайте.

Добавьте муку с разрыхлителем и содой, снова перемешайте.

Влейте горячую карамельную воду. Замесите тесто.



Медовик Лизы Глинской / Фото из личного архива кондитерки

Выпекайте лепешки на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. У вас получится 5 коржей диаметром 19 – 20 сантиметров.

Сливочный крем. Отправьте в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородной смеси.

Отправьте в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородной смеси. Добавьте сметану и снова перемешайте. Поставьте крем на плиту и варите при постоянном перемешивании. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимите его с плиты, добавьте холодное сливочное масло и снова перемешайте.

Собираем торт. Возьмите разъемную форму. Выложите лепешку, смажьте кремом (5 – 6 столовых ложек), снова лепешку и крем.

Возьмите разъемную форму. Выложите лепешку, смажьте кремом (5 – 6 столовых ложек), снова лепешку и крем. Оставьте 1 столовую ложку, чтобы закрыть края торта.

Пока не отрезал крем, присыпьте все обжаренным арахисом.

Отправьте торт в холодильник на 3-4 часа.

Снимите кольцо, смажьте края торта слегка разогретым кремом и посыпьте орешками.

Приятного тебе аппетита!