Украинская кондитерша Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего медовика без использования духовки. Коржи для торта вы с легкостью приготовите на сковороде, а сливочный крем точно придется по душе даже самым требовательным гурманам.

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Рецепт медовика без духовки

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Готовим тесто. Для карамели растопите сахар в сотейнике, можно помешивать термостабильной лопаткой. Весь сахар должен растопиться, добавляем кипяток небольшими порциями.
  • Нужно взвесить карамельную воду, чтобы она была 250 миллилитров (влейте воду).
  • Взбейте яйца с гречишным медом в красивую пену, добавьте масло, сметану и перемешайте.
  • Добавьте муку с разрыхлителем и содой, снова перемешайте.
  • Влейте горячую карамельную воду. Замесите тесто.


Медовик Лизы Глинской / Фото из личного архива кондитерки

  • Выпекайте лепешки на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. У вас получится 5 коржей диаметром 19 – 20 сантиметров.
  • Сливочный крем. Отправьте в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородной смеси.
  • Добавьте сметану и снова перемешайте. Поставьте крем на плиту и варите при постоянном перемешивании. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимите его с плиты, добавьте холодное сливочное масло и снова перемешайте.
  • Собираем торт. Возьмите разъемную форму. Выложите лепешку, смажьте кремом (5 – 6 столовых ложек), снова лепешку и крем.
  • Оставьте 1 столовую ложку, чтобы закрыть края торта.
  • Пока не отрезал крем, присыпьте все обжаренным арахисом.
  • Отправьте торт в холодильник на 3-4 часа.
  • Снимите кольцо, смажьте края торта слегка разогретым кремом и посыпьте орешками.

Приятного тебе аппетита!