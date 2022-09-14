Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом домашнього медівника без використання духовки. Коржі для торта ви з легкістю приготуєте на сковорідці, а сметанковий крем точно припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.
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Рецепт медівника без духовки
- Час: 4 години
- Порції: 6
Приготування:
- Готуємо тісто. Для карамелі розтопіть цукор в сотейнику, можна помішувати термостабільною лопаткою. Увесь цукор має розтопитися, додаємо окріп невеликими порціями.
- Потрібно зважити карамельну воду, щоб вона була 250 мілілітрів (влийте воду).
- Збийте яйця з гречаним медом до красивої піни, додайте олію, сметану та перемішайте.
- Додайте борошно з розпушувачем та содою, знову перемішайте.
- Влийте гарячу карамельну воду. Замісіть тісто.
Медівник Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кондитерки
- Випікайте коржі на розігрітій сковорідці з обох сторін під кришкою. У вас вийде 5 коржів діаметром 19 – 20 сантиметрів.
- Сметанковий крем. Відправте в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Додайте сметану та знову перемішайте. Поставте крем на плиту та варіть при постійному перемішуванні. Крем повинен закипіти і прокипіти 1 хвилину. Зніміть його з плити та додайте холодне вершкове масло й знову перемішайте.
- Збираємо торт. Візьміть роз'ємну форму. Викладіть корж, змастіть кремом (5 – 6 столових ложок), знову корж і крем.
- Залишіть 1 столову ложку, щоб закрити краї торта.
- Доки не звітрився крем, присипте все обсмаженим арахісом.
- Відправте торт в холодильник на 3 – 4 години.
- Зніміть кільце, змастіть краї торта трішки розігрітим кремом та посипте горішками.
Смачного!