Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом домашнього медівника без використання духовки. Коржі для торта ви з легкістю приготуєте на сковорідці, а сметанковий крем точно припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.

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Рецепт медівника без духовки

Час: 4 години

4 години Порції: 6

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів цукру (3/4 склянки);

– 100 мілілітрів води (1/2 склянки);

– 100 грамів яєць (2 штуки);

– 100 грамів меду (3 столові ложки);

– 50 мілілітрів соняшникової олії (3 столові ложки);

– 130 грамів сметани жирністю 10% (6 столових ложок);

– 260 грамів пшеничного борошна (2 склянки);

– 6 грамів харчової соди (6/7 чайної ложки);

– 10 грамів розпушувача для тіста (2 чайні ложки).

Об'єм склянки для розрахунку – 200 мілілітрів.

Для крему:

– 900 грамів сметани жирністю 10% (4,5 склянки)

– 100 грамів курячих яєць (2 штуки)

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю (2 столові ложки)

– 120 грамів цукру (3/4 склянки)

– 60 грамів вершкового масла

– ванільний цукор.

Приготування:

Готуємо тісто. Для карамелі розтопіть цукор в сотейнику, можна помішувати термостабільною лопаткою. Увесь цукор має розтопитися, додаємо окріп невеликими порціями.

Для карамелі розтопіть цукор в сотейнику, можна помішувати термостабільною лопаткою. Увесь цукор має розтопитися, додаємо окріп невеликими порціями. Потрібно зважити карамельну воду, щоб вона була 250 мілілітрів (влийте воду).

Збийте яйця з гречаним медом до красивої піни, додайте олію, сметану та перемішайте.

Додайте борошно з розпушувачем та содою, знову перемішайте.

Влийте гарячу карамельну воду. Замісіть тісто.



Медівник Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кондитерки

Випікайте коржі на розігрітій сковорідці з обох сторін під кришкою. У вас вийде 5 коржів діаметром 19 – 20 сантиметрів.

Сметанковий крем. Відправте в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної консистенції.

Відправте в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної консистенції. Додайте сметану та знову перемішайте. Поставте крем на плиту та варіть при постійному перемішуванні. Крем повинен закипіти і прокипіти 1 хвилину. Зніміть його з плити та додайте холодне вершкове масло й знову перемішайте.

Збираємо торт. Візьміть роз'ємну форму. Викладіть корж, змастіть кремом (5 – 6 столових ложок), знову корж і крем.

Візьміть роз'ємну форму. Викладіть корж, змастіть кремом (5 – 6 столових ложок), знову корж і крем. Залишіть 1 столову ложку, щоб закрити краї торта.

Доки не звітрився крем, присипте все обсмаженим арахісом.

Відправте торт в холодильник на 3 – 4 години.

Зніміть кільце, змастіть краї торта трішки розігрітим кремом та посипте горішками.

Смачного!