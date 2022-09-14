Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом домашнього медівника без використання духовки. Коржі для торта ви з легкістю приготуєте на сковорідці, а сметанковий крем точно припаде до душі навіть найвибагливішим гурманам.

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Рецепт медівника без духовки

  • Час: 4 години
  • Порції: 6

Приготування:

  • Готуємо тісто. Для карамелі розтопіть цукор в сотейнику, можна помішувати термостабільною лопаткою. Увесь цукор має розтопитися, додаємо окріп невеликими порціями.
  • Потрібно зважити карамельну воду, щоб вона була 250 мілілітрів (влийте воду).
  • Збийте яйця з гречаним медом до красивої піни, додайте олію, сметану та перемішайте.
  • Додайте борошно з розпушувачем та содою, знову перемішайте.
  • Влийте гарячу карамельну воду. Замісіть тісто.


Медівник Лізи Глінської / Фото з особистого архіву кондитерки

  • Випікайте коржі на розігрітій сковорідці з обох сторін під кришкою. У вас вийде 5 коржів діаметром 19 – 20 сантиметрів.
  • Сметанковий крем. Відправте в сотейник цукор, яйця, крохмаль та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної консистенції.
  • Додайте сметану та знову перемішайте. Поставте крем на плиту та варіть при постійному перемішуванні. Крем повинен закипіти і прокипіти 1 хвилину. Зніміть його з плити та додайте холодне вершкове масло й знову перемішайте.
  • Збираємо торт. Візьміть роз'ємну форму. Викладіть корж, змастіть кремом (5 – 6 столових ложок), знову корж і крем.
  • Залишіть 1 столову ложку, щоб закрити краї торта.
  • Доки не звітрився крем, присипте все обсмаженим арахісом.
  • Відправте торт в холодильник на 3 – 4 години.
  • Зніміть кільце, змастіть краї торта трішки розігрітим кремом та посипте горішками.

Смачного!