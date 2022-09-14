Торт для ленивых: рецепт медовика без духовки
14 сентября 2022 , 14:46Читати новину українською
Источник:инстаграмм Лизы Глинской
Если медовик входит в перечень ваших любимых лакомств, но сам процесс довольно обременителен – мы знаем выход. Приготовьте медовик без духовки.
Украинская кондитерша Лиза Глинская поделилась рецептом домашнего медовика без использования духовки. Коржи для торта вы с легкостью приготовите на сковороде, а сливочный крем точно придется по душе даже самым требовательным гурманам.
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Рецепт медовика без духовки
- Время: 4 часа
- Порции: 6
– 150 граммов сахара (3/4 стакана);
– 100 миллилитров воды (1/2 стакана);
– 100 граммов яиц (2 штуки);
– 100 граммов меда (3 столовых ложки);
– 50 миллилитров подсолнечного масла (3 столовых ложки);
– 130 граммов сметаны жирностью 10% (6 столовых ложек);
– 260 граммов пшеничной муки (2 стакана);
– 6 граммов пищевой соды (6/7 чайной ложки);
– 10 грамм разрыхлителя для теста (2 чайные ложки).
Объем стакана для расчета – 200 миллилитров.
Для крема:
– 900 граммов сметаны жирностью 10% (4,5 стакана)
– 100 граммов куриных яиц (2 штуки)
– 60 граммов кукурузного крахмала (2 столовые ложки)
– 120 граммов сахара (3/4 стакана)
– 60 граммов сливочного масла
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Готовим тесто. Для карамели растопите сахар в сотейнике, можно помешивать термостабильной лопаткой. Весь сахар должен растопиться, добавляем кипяток небольшими порциями.
- Нужно взвесить карамельную воду, чтобы она была 250 миллилитров (влейте воду).
- Взбейте яйца с гречишным медом в красивую пену, добавьте масло, сметану и перемешайте.
- Добавьте муку с разрыхлителем и содой, снова перемешайте.
- Влейте горячую карамельную воду. Замесите тесто.
Медовик Лизы Глинской / Фото из личного архива кондитерки
- Выпекайте лепешки на разогретой сковороде с обеих сторон под крышкой. У вас получится 5 коржей диаметром 19 – 20 сантиметров.
- Сливочный крем. Отправьте в сотейник сахар, яйца, крахмал и ванильный сахар. Перемешайте до однородной смеси.
- Добавьте сметану и снова перемешайте. Поставьте крем на плиту и варите при постоянном перемешивании. Крем должен закипеть и прокипеть 1 минуту. Снимите его с плиты, добавьте холодное сливочное масло и снова перемешайте.
- Собираем торт. Возьмите разъемную форму. Выложите лепешку, смажьте кремом (5 – 6 столовых ложек), снова лепешку и крем.
- Оставьте 1 столовую ложку, чтобы закрыть края торта.
- Пока не отрезал крем, присыпьте все обжаренным арахисом.
- Отправьте торт в холодильник на 3-4 часа.
- Снимите кольцо, смажьте края торта слегка разогретым кремом и посыпьте орешками.
Приятного тебе аппетита!