Вы забудете о борще и бульоне: приготовьте вкусную и насыщенную мясную солянку

Мясная солянка – любимое блюдо многих. Это сытное блюдо является отличным вариантом обеда в холодное время года.

Солянка по этому рецепту получится вкусной, насыщенной и немного кисленькой. Уникальный вкус копченостей очень ее дополняет.

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Мясная солянка – проверенный рецепт

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 3,5 литра воды;

– 500 граммов свиных ребер;

– 200 граммов копченой ветчины;

– 150 граммов охотничьих колбасок;

– 1 морковь;

– 4 картофелины;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 граммов черных оливок без косточки;

– 3 соленых огурца;

– 20 граммов маринованных каперсов;

– половинка лимона;

– зелень, соль и черный молотый перец по вкусу;

– 5 горошин черного перца.

Приготовление: