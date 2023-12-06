Солянка за цим рецептом вийде смачною, насиченою та трохи кисленькою. Неповторний смак копченостей дуже її доповнює.

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М'ясна солянка – перевірений рецепт

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3,5 літра води;

– 500 грамів свинячих ребер;

– 200 грамів копченої шинки;

– 150 грамів мисливських ковбасок;

– 1 морква;

– 4 картоплини;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 грамів чорних оливок без кісточки;

– 3 солоні огірки;

– 20 грамів маринованих каперсів;

– половинка лимона;

– зелень, сіль та чорний мелений перець до смаку;

– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

М'ясо помийте, розріжте на шматки, залийте водою, трошки присоліть, додайте перець горошок та поставте варитися. Коли вода закипить, обов'язково зніміть піну декілька разів, щоб бульйон був прозорим. Варіть його на маленькому вогні близько 40 – 60 хвилин, проте слідкуйте, щоб м'ясо не переварилося і не розпадалося на волокна. Коли м'ясо буде готове, дістаньте його, а в бульйон покладіть порізану тоненькими брусочками моркву і невеликими кубиками картоплю, відваріть до готовності. Тим часом варене м'ясо поріжте довгими брусочками й протягом 1 – 2 хвилин обсмажте на сковороді на середньому вогні. Потім додайте на пательню порізану брусочками шинку і мисливські ковбаски нарізані кружальцями. Обсмажте все кілька хвилин, щоб копченості почали пускати сік. Коли картопля звариться, додайте копченості у бульйон та зробіть невеликий вогонь. На тій же сковороді розігрійте трошки олії, всипте цибулю й обсмажте її до золотистого кольору. Додайте порізані брусочками огірки та каперси, влийте кілька столових ложок розсолу з оливок, зменште вогонь і тушкуйте 2 – 3 хвилини. Після цього додайте томатну пасту і тушкуйте ще 3 – 4 хвилини. Далі перекладіть цю масу в каструлю і варіть ще протягом 10 хвилин. Потім додайте порізані навпіл оливки та вичавіть сік половини лимона. Спробуйте на сіль, за потреби досоліть і приперчіть до смаку. Варіть ще протягом 5 – 7 хвилин. Готову солянку розлийте по тарілках та прикрасьте зеленню і шматочками лимона.

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