Солянка по этому рецепту получится вкусной, насыщенной и немного кисленькой. Уникальный вкус копченостей очень ее дополняет.
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Мясная солянка – проверенный рецепт
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Мясо помойте, разрежьте на куски, залейте водой, немного присолите, добавьте перец горошек и поставьте вариться. Когда вода закипит, обязательно снимите пену несколько раз, чтобы бульон был прозрачным. Варите его на маленьком огне около 40 – 60 минут, однако следите, чтобы мясо не переварилось и не распадалось на волокна.
- Когда мясо будет готово, достаньте его, а в бульон положите порезанную тоненькими брусочками морковь и небольшими кубиками картофель, отварите до готовности.
- Между тем вареное мясо порежьте длинными брусочками и в течение 1 – 2 минуты обжарьте на сковороде на среднем огне. Затем добавьте на сковороду порезанную брусочками ветчину и охотничьи колбаски нарезанные кружочками. Обжарьте все несколько минут, чтобы копчености стали пускать сок.
- Когда картофель сварится, добавьте в бульон копчености и сделайте небольшой огонь.
- На той же сковороде разогрейте немного масла, всыпьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте порезанные брусочками огурцы и каперсы, влейте несколько столовых ложек рассола из оливок, убавьте огонь и тушите 2 – 3 минуты. После этого добавьте томатную пасту и тушите еще 3 – 4 минуты.
- Далее переложите эту массу в кастрюлю и варите еще в течение 10 минут. Затем добавьте нарезанные пополам оливки и выжмите сок половины лимона. Попробуйте на соль, при необходимости досолите и приперчите по вкусу. Варите еще в течение 5 – 7 минут. Готовую солянку разлейте по тарелкам и украсьте зеленью и кусочками лимона.