Сахарная кукуруза – любимое лакомство как взрослых, так и малых. Ее можно отварить, запечь или даже приготовить на пару.

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24 канал подготовил два рецепта с молодой сахарной кукурузой, которые точно станут вашими любимыми.

Рецепт запеченной кукурузы со специями

Время: 30 – 40 минут

30 – 40 минут Порции: 5 – 6

Ингредиенты:

– 5 – 6 кочанов молодой кукурузы;

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– ¼ чайной ложки нежного карри;

– фольга.

Приготовление:

Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане.

В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку).

Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните.

Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.

Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию.

Приятного аппетита!

Рецепт вареной сахарной кукурузы

Время: 1 час 30 минут

Ингредиенты:

– молодая кукуруза;

– соль;

- сливочное масло.

Приготовление:

Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу.

Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная.

Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой.

Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.

Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом.

Приятного аппетита!

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