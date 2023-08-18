Сахарная кукуруза – любимое лакомство как взрослых, так и малых. Ее можно отварить, запечь или даже приготовить на пару.

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24 канал подготовил два рецепта с молодой сахарной кукурузой, которые точно станут вашими любимыми.

Рецепт запеченной кукурузы со специями

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 5 – 6

Приготовление:

  • Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане.
  • В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку).
  • Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните.
  • Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.
  • Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию.

Приятного аппетита!

Рецепт вареной сахарной кукурузы

  • Время: 1 час 30 минут

Приготовление:

  • Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу.
  • Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная.
  • Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой.
  • Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.
  • Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом.

Приятного аппетита!