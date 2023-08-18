Сахарная кукуруза – любимое лакомство как взрослых, так и малых. Ее можно отварить, запечь или даже приготовить на пару.
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24 канал подготовил два рецепта с молодой сахарной кукурузой, которые точно станут вашими любимыми.
Рецепт запеченной кукурузы со специями
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 5 – 6
Приготовление:
- Срежьте с кочанов кукурузы концы, разрежьте ее пополам. Обязательно снимите волосы и листья, если таковые есть на кочане.
- В отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло, все вышеперечисленные специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Полученным маринадом обильно смажьте кочаны кукурузы (можно использовать кисточку).
- Выложите их каждый в слой фольги для запекания и плотно заверните.
- Запекайте все при 180 градусах 40 минут или при 200 градусах – 30 минут.
- Специи можно давать по собственному вкусу, или можно вообще без них. Соль при подаче по желанию.
Приятного аппетита!
Рецепт вареной сахарной кукурузы
- Время: 1 час 30 минут
Приготовление:
- Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу.
- Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная.
- Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой.
- Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.
- Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом.
Приятного аппетита!