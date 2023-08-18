Цукрова кукурудза – улюблені ласощі як дорослих, так і малих. Її можна відварити, запекти, або навіть приготувати на пару.

Читайте також Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом

24 канал підготував два рецепти з молодою цукровою кукурудзою, які точно стануть вашими улюбленими.

Рецепт запеченої кукурудзи зі спеціями

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 5 – 6

Інгредієнти:

– 5 – 6 качанів молодої кукурудзи;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– ¼ чайної ложки ніжного карі;

– фольга.

Приготування:

Зріжте з качанів кукурудзи кінці, розріжте її навпіл. Обов'язково зніміть волосся та листки, якщо такі є на качані.

У окремій мисці змішайте м'яке вершкове масло всі вище перелічені спеції та ретельно перемішайте до однорідної маси. Отриманим маринадом рясно змастіть качани кукурудзи (можна використовувати пензлик).

Викладіть їх кожен окрему у шар фольги для запікання та щільно загорніть.

Запікайте все при 180 градусах 40 хвилин або при 200 градусах – 30 хвилин.

Спеції можна давати на власний смак, або можна взагалі без них. Сіль при подачі за бажанням.

Смачного!

Рецепт вареної цукрової кукурудзи

Час: 1 година 30 хвилин

Інгредієнти:

– молода кукурудза;

– сіль;

– вершкове масло.

Приготування:

Молоду кукурудзу чистимо, лушпиння складаємо на дно каструлі в якій будемо її варити. Зверху викладаємо кукурудзу.

Якщо кукурудза не вміщається вся – поламайте її на половинки, від цього нічого не змінюється. Вона буде така ж соковита.

Головний секрет – залити кукурудзу кипʼятком. Ні в якому разі не холодною водою, аби не була твердою.

Як залили кипʼятком притисніть її чимось важким (тарілкою). Далі варіть 15 хвилин, вимкніть вогонь і дайте годину настоятися.

Готову кукурудзу смакуємо з сіллю і маслом.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати цукрову кукурудзу варену в молоці та спеціях.