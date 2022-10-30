Морковный пирог – это та выпечка, которая пригодится всегда: станет украшением праздничного стола, или отличным дополнением к чаю или кофе. В нем куча специй, орешков, а по желанию можно добавить еще изюм или клюкву, цедры цитрусовых для аромата.
Читайте также Аппетитный Хэллоуин: 3 быстрых блюда из курятины, которые поразят гостей
Рецепт морковного пирога
- Время: 2 часа
- Порции: на 6 человек
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем их до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь и перемешиваем.
- Отдельно смешаем все сухие ингредиенты: пшеничную муку, соду, разрыхлитель, молотую корицу, мускатный орех и орехи. Все сухие добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите жидкое морковное тесто в форму диаметром 15 см и выпекайте в духовке 60 минут.
- Для покрытия морковного пирога мягкое масло взбиваем с крем-сыром и сахарной пудрой.
- После выпечки пирога ждем пока он остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орешками или шоколадной крошкой.
Приятного тебе аппетита!