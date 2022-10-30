Морковный пирог – это та выпечка, которая пригодится всегда: станет украшением праздничного стола, или отличным дополнением к чаю или кофе. В нем куча специй, орешков, а по желанию можно добавить еще изюм или клюкву, цедры цитрусовых для аромата.

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Рецепт морковного пирога

Время: 2 часа

2 часа Порции: на 6 человек

Ингредиенты:

– 250 граммов натертой на мелкую терку моркови;

– 150 граммов сахара;

– 130 граммов масла;

– 2 куриных яйца;

– 130 граммов пшеничной муки;

– половина чайной ложки соды;

– 4 грамма разрыхлителя для теста;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– щепотка мускатного ореха;

– 100 граммов орехов.

Для крема:

– 200 граммов крем-сыра;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– ваниль;

– орехи для декора.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем их до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь и перемешиваем.

Отдельно смешаем все сухие ингредиенты: пшеничную муку, соду, разрыхлитель, молотую корицу, мускатный орех и орехи. Все сухие добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите жидкое морковное тесто в форму диаметром 15 см и выпекайте в духовке 60 минут.

Для покрытия морковного пирога мягкое масло взбиваем с крем-сыром и сахарной пудрой.

После выпечки пирога ждем пока он остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орешками или шоколадной крошкой.

Приятного тебе аппетита!