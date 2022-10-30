Морковный пирог – это та выпечка, которая пригодится всегда: станет украшением праздничного стола, или отличным дополнением к чаю или кофе. В нем куча специй, орешков, а по желанию можно добавить еще изюм или клюкву, цедры цитрусовых для аромата.

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Рецепт морковного пирога

  • Время: 2 часа
  • Порции: на 6 человек

Приготовление:

  • Для приготовления теста смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем их до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь и перемешиваем.
  • Отдельно смешаем все сухие ингредиенты: пшеничную муку, соду, разрыхлитель, молотую корицу, мускатный орех и орехи. Все сухие добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите жидкое морковное тесто в форму диаметром 15 см и выпекайте в духовке 60 минут.
  • Для покрытия морковного пирога мягкое масло взбиваем с крем-сыром и сахарной пудрой.
  • После выпечки пирога ждем пока он остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орешками или шоколадной крошкой.

Приятного тебе аппетита!