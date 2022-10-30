Морквяний пиріг – це саме та випічка, яка стане в пригоді завжди: стане окрасою святкового столу, або відмінним доповненням до чаю чи кави. У ньому купа спецій, горішків, а за бажанням можна ще додати родзинок чи журавлини, цедри цитрусових для аромату.
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Рецепт морквяного пирога
- Час: 2 години
- Порції: на 6 осіб
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо цукор, олію та яйця. Збиваємо їх до однорідності. Додаємо натерту на дрібну тертку моркву та перемішуємо.
- Окремо змішаємо всі сухі інгредієнти: пшеничне борошно, соду, розпушувач, мелену корицю, мускатний горіх і горіхи. Всі сухі додаємо до морквяної суміші і ще раз добре перемішуємо.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть рідке морквяне тісто у форму діаметром 15 сантиметрів та випікайте в духовці 60 хвилин.
- Для покриття морквяного пирога м’яке масло збиваємо з крем-сиром та цукровою пудрою.
- Після випікання пирога чекаємо поки він охолоне, дістаємо з форми і покриваємо кремом. Прикрашаємо горішками або шоколадною крихтою.
Смачного!