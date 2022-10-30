Настоящая осенняя выпечка: рецепт морковного пирога как из кофейни

Все, что нужно для холодного осеннего вечера – ароматный чай и кусок сытного пирога. Украинская шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом морковного пирога, который точно вам понравится.

Морковный пирог – это та выпечка, которая пригодится всегда: станет украшением праздничного стола, или отличным дополнением к чаю или кофе. В нем куча специй, орешков, а по желанию можно добавить еще изюм или клюкву, цедры цитрусовых для аромата.

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Рецепт морковного пирога

Время: 2 часа

2 часа Порции: на 6 человек

– 250 граммов натертой на мелкую терку моркови;– 150 граммов сахара;– 130 граммов масла;– 2 куриных яйца;– 130 граммов пшеничной муки;– половина чайной ложки соды;– 4 грамма разрыхлителя для теста;– 1 чайная ложка молотой корицы;– щепотка мускатного ореха;– 100 граммов орехов.– 200 граммов крем-сыра;– 100 граммов сливочного масла;– 100 граммов сахарной пудры;– ваниль;– орехи для декора.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем их до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь и перемешиваем.

Отдельно смешаем все сухие ингредиенты: пшеничную муку, соду, разрыхлитель, молотую корицу, мускатный орех и орехи. Все сухие добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите жидкое морковное тесто в форму диаметром 15 см и выпекайте в духовке 60 минут.

Для покрытия морковного пирога мягкое масло взбиваем с крем-сыром и сахарной пудрой.

После выпечки пирога ждем пока он остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орешками или шоколадной крошкой.

Приятного тебе аппетита!