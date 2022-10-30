Настоящая осенняя выпечка: рецепт морковного пирога как из кофейни
30 октября 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Все, что нужно для холодного осеннего вечера – ароматный чай и кусок сытного пирога. Украинская шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом морковного пирога, который точно вам понравится.
Морковный пирог – это та выпечка, которая пригодится всегда: станет украшением праздничного стола, или отличным дополнением к чаю или кофе. В нем куча специй, орешков, а по желанию можно добавить еще изюм или клюкву, цедры цитрусовых для аромата.
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Рецепт морковного пирога
- Время: 2 часа
- Порции: на 6 человек
– 250 граммов натертой на мелкую терку моркови;
– 150 граммов сахара;
– 130 граммов масла;
– 2 куриных яйца;
– 130 граммов пшеничной муки;
– половина чайной ложки соды;
– 4 грамма разрыхлителя для теста;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– щепотка мускатного ореха;
– 100 граммов орехов.
Для крема:
– 200 граммов крем-сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– ваниль;
– орехи для декора.
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем сахар, растительное масло и яйца. Взбиваем их до однородности. Добавляем натертую на мелкую терку морковь и перемешиваем.
- Отдельно смешаем все сухие ингредиенты: пшеничную муку, соду, разрыхлитель, молотую корицу, мускатный орех и орехи. Все сухие добавляем в морковную смесь и еще раз хорошо перемешиваем.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите жидкое морковное тесто в форму диаметром 15 см и выпекайте в духовке 60 минут.
- Для покрытия морковного пирога мягкое масло взбиваем с крем-сыром и сахарной пудрой.
- После выпечки пирога ждем пока он остынет, достаем из формы и покрываем кремом. Украшаем орешками или шоколадной крошкой.
Приятного тебе аппетита!